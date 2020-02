Pianeta Amazon: la nuova modalità di pagamento

Come tutti sappiamo Amazon che oramai è conosciuta in tutto il mondo è un marketplace, ovvero una piattaforma per lo shopping che offre tantissime opportunità; è possibile comprare su Amazon di tutto a prezzi scontati, con promozioni e con tantissime offerte, Amazon è evoluta anche in quello che riguarda il pagamento rateale dei prodotti, in pratica si può comprare a rate su questo store on-line dalle proporzioni incredibili, perché Amazon è una vera potenza commerciale ora si può pagare in cinque rate senza interessi, spese, costi accessori, o commissioni occulte; infatti da qualche giorno sulla piattaforma sono apparse delle pagine in più, e precisamente nella sezione dell’assistenza di Amazon è stata inserita una pagina di supporto, dove ci sono tutte le informazioni e le spiegazioni dettagliate, per il funzionamento di questa possibilità di pagamento a rate, ovviamente per ora questa opzione non è utilizzabile da qualunque utente ma solo da alcuni account che rispondono a dei criteri specifici.

Maggiori informazioni

Oltretutto al momento non è possibile acquistare a rate qualunque prodotto, l’opzione nuova è stata inserita solo per alcuni dei prodotti in vendita a marchio Amazon, tra questi possiamo elencare la serie degli Echo ovvero Echo Show 5, Echo dot, Kindle e il Fire stick TV, a questi prodotti per ora non si è ancora aggiunto altro. Quindi la possibilità di pagamento rateale per ora è limitata a questi standard, da specificare che non ci sono da fare delle ricerche apposite; la possibilità di pagamento rateale viene inserita in automatico nella pagina del prodotto in alto a destra. Nella colonna dove sono presenti le opzioni per aggiungere prodotti al carrello o acquistare. Oltre alla selezione di pagamento in più, come opzionale viene anche indicato l’importo della singola rata mensile, questo e altri dettagli vengono mostrati poi in seguito cliccando sul link “maggiori informazioni”, dove sono consultabili altre limitazioni e opzioni d’acquisto.

I requisiti per il usufruire del pagamento a rate

Amazon pratica il pagamento rateale solo per prodotti nuovi e dispositivi a marchio Amazon; o ricondizionati, certificati, venduti e spediti sempre da Amazon, l’opzione a rate mensili come già detto è disponibile nella pagina di pagamento ai dettagli del prodotto, non tutti hanno ancora questa funzione attiva nello spazio pubblicitario, ma sicuramente con l’andare del tempo moltissimi prodotti verranno arricchiti di questa particolare opzione di acquisto; i requisiti necessari per poter pagare un prodotto a rate su Amazon sono i seguenti: essere residenti in Italia, essere in possesso di un account Amazon, che deve essere attivo almeno da un anno, occorre anche possedere una carta di credito o di debito, che va associata al proprio account Amazon; non sono accettate le prepagate con scadenza di almeno 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata da versare; ovviamente bisogna essere anche un buon cliente ovvero avere una buona cronologia di pagamenti puntuali e gli acquisti abbastanza consistenti.

Le carte accettate da Amazon

Questo tipo di pagamento è in automatico, non disponibile quando non viene visualizzato nella pagina di dettaglio dell’articolo stesso, se il prodotto invece è rateabile, viene specificato in modo molto preciso che il prezzo verrà diviso in cinque rate mensili uguali, ovviamente se l’importo non è divisibile per 5 rate poiché non è a cifra pari ma dispari, l’ultima rata probabilmente sarà inferiore in rispetto alle prime dilazioni. Su questo tipo di pagamento non vengono applicati interessi, o oneri finanziari, le rate avranno cadenza mensile ovvero di uguale importo ogni 30 giorni dalla data di spedizione del prodotto, è necessario però avere sempre la l’autorizzazione all’addebito sul metodo di pagamento, le carte accettate da Amazon sono tutte le principali e famose carte di credito e di debito internazionali che fanno parte di tre circuiti: Visa , Mastercard e American Express; altre carte però non sono accettate non è accettato nemmeno PayPal.