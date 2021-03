L’inizio del 2021 ha visto l’arrivo della temuta terza ondata della pandemia da Coronavirus e questo ha portato nuovamente all’introduzione di limitazioni alla mobilità delle persone nelle cosiddette “zone rosse”.

Nonostante questo, il mercato italiano della Tecnologia di consumo continua a fare registrare un trend fortemente positivo.

Secondo le rilevazioni effettuate da GfK nelle prime undici settimane del 2021 (dal 1° gennaio al 21 marzo) il mercato Tech è cresciuto del +26,9% a valore rispetto allo stesso periodo del 2020. La crescita a doppia cifra del mercato riguarda sia ilcanale online (+64% a valore) sia i punti vendita tradizionali (+18%).

Quasi tutti i settori della Tecnologia di consumo risultano positivi nelle prime undici settimane del 2021: cresce ancora il comparto IT Office (+52,2%) che già lo scorso anno aveva fatto registrare vendite record legate alle nuove esigenze di smart working e didattica a distanza. Molto positivo anche l’andamento del Piccolo Elettrodomestico (+31,9%), dell’Elettronica di Consumo (+22,7%) e del Grande Elettrodomestico (+20,1%).

In crescita anche il segmento Telecom (+21,3%) il più importante per fatturato sviluppato, che per la rilevazione settimanale comprende il solo dato “Open Market”.

Gli unici settori che hanno registrato una decrescita delle vendite a valore sono l’Home Comfort (-0,9%) e soprattutto la Fotografia(-10,9%), che non riesce a invertire la rotta rispetto alla negatività che ha caratterizzato tutto il 2020.

Tra i prodotti che hanno registrato la crescita più significativa rispetto allo stesso periodo del 2020 ci sono i PC portatili (+49,1% a valore), gli Aspirapolvere (+27,7%) e le TV (+23,6%). Registrano crescite a doppia cifra nelle prime settimane del 2021 anche gli Smartphone (+19,7%), i Frigoriferi (+17,6%) e le Lavatrici (+10,2%).

L’andamento positivo della Tecnologia di consumo continua senza interruzioni dall’inizio del 2021, con trend settimanali sempre in crescita rispetto allo scorso anno. Particolarmente positivo l’andamento delle vendite della settimana compresa tra il 15 e il 21 marzo (Week 11), con una crescita del +70% rispetto allo stesso periodo del 2020, che coincideva con l’inizio del primo lockdown.