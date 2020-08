Mi Tv Lux è ufficiale: è la prima TV trasparente al mondo

Nel corso della giornata di ieri, Xiaomi ha festeggiato i suoi dieci anni con il lancio di due nuovi smartphone, Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra oltre ad un incredibile televisore chiamato Mi TV Lux Transparent Edition.

Si tratta di una TV con diagonale da 55 pollici e un pannello Oled dal rapporto di contrasto di 150.000:1 e una copertura dello spazio di colore DCI-P3 al 93% oltre ad una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. L’unica pecca risiede nella risoluzione Full-HD di 1920 x 1080 pixel…ma l’originalità va ricercata altrove.

Mi TV Lux Transparent Edition è la prima TV disponibile sul mercato ad offrire uno schermo trasparente. Invece del pannello nero quando lo schermo è spento, il display diventa una semplice finestra dietro alla quale si può vedere oltre.

Alcuni produttori, tra cui Panasonic, lavorano su questa tecnologia da anni e questa è la prima volta che un dispositivo del genere viene commercializzato.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, la Mi TV Lux Transparent Edition è dotata di due altoparlanti compatibili Dolby Atmos da 8W, 3 prese HDMI, Wi-Fi e Bluetooth 5.0. Sotto il profilo connettività, incorpora una versione modificata di Android TV chiamata MIUI per TV con applicazioni sviluppate da Xiaomi. Troveremo anche 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione.

Uscita e prezzo

Per ora, la Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition è stata annunciata solo per il mercato cinese ad un prezzo stratosferico: 50.000 yuan, ovvero 6.120 euro tasse escluse. Non poco ma la tecnologia è da prima della classe.