Motorola RAZR 3 costerà meno del suo predecessore. Basterà per vincere la concorrenza del Galaxy Z Flip4 di Samsung?

Motorola è attualmente al lavoro sulla terza generazione del suo smartphone pieghevole, che dovrebbe chiamarsi Razr 3 (il nome non è però per il momento ufficiale).

Del nuovo dispositivo è di recente trapelato anche un breve video oltre ad alcune specifiche. Ma quanto costerà il Razr 3?

Una fresca indiscrezione proveniente da una fonte solitamente affidabile afferma che in Europa il Razr 3 costerà 1.149 euro. Ciò significa che lo smartphone pieghevole della casa alata sarà più economico del modello Razr 5G che era stato lanciato in Europa a 1.399 euro. A un prezzo inferiore, inoltre, dovrebbero corrispondere specifiche tecniche più evolute.

Il principale concorrente del foldable di Motorola sarà il Galaxy Z Flip4 di Samsung, che dovrebbe essere lanciato nei primi giorni di agosto. Se il suo prezzo al lancio dovesse essere confermato, il nuovo dispositivo del colosso coreano potrebbe comunque costare 100 euro in meno del modello di Motorola.

Lo smartphone Z Flip3 è, attualmente, il “pieghevole” più venduto di sempre.

Tornando al Razr 3, il clamshell di Motorola dovrebbe essere inizialmente lanciato in una sola versione di colore: Quartz Black. Anche in questo caso una scelta in netto contrasto con quella di Samsung, che dovrebbe presentare numerose varianti colore per il suo Z Flip4.

Razr 3 avrà uno schermo interno da 6,7″ e uno esterno da 3″. Sarà mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, abbinato a 12 GB di Ram e 512 GB di spazio di archiviazione.