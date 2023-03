MWC23: Google semplifica i trasferimenti eSIM su Android

Con l’eliminazione delle tradizionali schede SIM da parte di Apple, il mercato degli smartphone sta diventando sempre più orientato verso i modelli con eSIM. Per facilitare questo processo di transizione, Google ha annunciato l’introduzione di un nuovo strumento di trasferimento eSIM per Android.

La nuova funzionalità per semplificare i trasferimenti eSIM



Come riferito da Android Police, l’introduzione di questa nuova funzionalità da parte di Google punta a rendere l’esperienza di trasferimento più fluida, semplificando il processo per gli utenti. A volte, infatti, il trasferimento eSIM può risultare laborioso, anche su alcuni smartphone di fascia alta, come nel caso del Galaxy S22 e S23, che richiedono la deregistrazione del profilo eSIM sul vecchio dispositivo prima di riattivarlo sul nuovo. In alcuni casi, è necessaria l’assistenza dell’operatore di telefonia mobile per completare questo processo.

La soluzione di Google



Google ha quindi deciso di creare uno strumento di trasferimento eSIM per semplificare il processo di trasferimento tra dispositivi Android. Il nuovo strumento sarà lanciato entro la fine dell’anno, anche se non è ancora noto quando sarà implementato su larga scala.



Oltre alla nuova funzionalità di trasferimento eSIM, Google sta sperimentando altre novità relative all’eSIM, come la possibilità di convertire una scheda SIM fisica in formato eSIM. Queste sperimentazioni sono attualmente in corso sulle beta di Android e potrebbero essere presentate nelle prossime settimane.



Con l’eliminazione delle tradizionali schede SIM, il mercato degli smartphone sta diventando sempre più orientato verso l’utilizzo delle eSIM. Grazie alla nuova funzionalità di trasferimento eSIM di Google, i consumatori potranno beneficiare di una maggiore flessibilità e semplicità nel cambiare dispositivo.