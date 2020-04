Dopo aver introdotto il parental control basato sull’età nel 2018, Netflix ha ora abilitato una nuova funzione per controllare i minori davanti alla Tv.



Seguendo il feedback dei propri utenti, il popolare canale in streaming, ha esteso la protezione con PIN al profilo personale dell’utente così da limitare la visione di alcuni programmi alle fasce d’età selezionate. In precedenza, era possibile proteggere con PIN solo determinati film e serial.

Rimane la possibilità di inibire al visione solo di determinati titoli, così da nasconderli completamente ai propri figli. Dal profilo dei genitori sarà anche possibile vedere i contenuti che i minori hanno hanno guardato in streaming.

Un’altra nuova opzione è la possibilità disabilitare la riproduzione automatica dell’episodio successo sugli account dei più piccoli, così da evitare qualsiasi forma di dipendenza da serial e Tv.



I nuovi controlli possono essere impostati dal computer o attraverso lo smartphone: basta andare nelle impostazioni del proprio account. La pagina “Profilo e Parental Control” ora mostra informazioni chiare su quali restrizioni sono state attivate su ciascun profilo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina informativa di Netflix.