Netflix primeggia In Italia tra le piattaforme di streaming

Netflix non avrebbe rivali, almeno in Italia, per quanto riguarda le quote rilevate da JustWatch. L’ultimo report dell’azienda, riguardante il mercato delle piattaforme Svod (ovvero Streaming Video On Demand, che prende in considerazione 2,2 milioni di utenti di JustWatch. Questo è stato possibile analizzando i dati emersi dall’attività degli stessi sulla piattaforma, dove si può consultare le piattaforme e i titoli disponibili e segnalare quali siano quelli che hanno visto già.

Le quote di Netflix superano, nel secondo trimestre del 2024, quelle di Disney+, Now Tv e Paramount+ messi insieme. A gareggiare invece per la sesta posizione, i nostrani TimVision e Infinity+, che però godono di una crescita stabile da gennaio. Prime Video si aggiudica la seconda posizione, con il 28% delle quote, alle spalle di Netflix con il 31%. Interessante notare come Apple TV non sia nemmeno in classifica, ma probabilmente presente nella fetta del grafico “Altro”.

Sarà interessante constatare le modifiche del mercato anche nel prossimo trimestre, con Netflix che si è posta l’obiettivo di competere sempre di più con la televisione, attraverso l’implementazione di un’offerta gratuita, ma al momento non ci sono informazioni più significative, trattandosi di una indiscrezione da parte di Bloomberg.