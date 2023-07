Nokia T10 Kids, il tablet dedicato al divertimento dei bambini (in sicurezza)

HMD Global, produttore dei telefoni Nokia, presenta Nokia T10 Kids Edition, un tablet pratico progettato per le famiglie e in particolare per i più piccoli. Grazie a Google Kids Space e alle cover colorate sarà perfetto per intrattenere i più piccoli ovunque si trovino.

In particolare la nuova custodia, disponibile in due colori, è ideale per i bambini. Questo grazie alle sue dimensioni compatte da 8″, una maniglia comoda per tenerlo e trasportarlo e un supporto pieghevole. Con questa potranno guardare film, serie TV preferite e divertirsi con i giochi disponibili su Google Kids Space e Play Store.

Le dimensioni ridotte consentono di portarlo facilmente in borsa, nello zaino o persino in un marsupio. Inoltre, è stato sottoposto a rigorosi test di caduta e resistenza agli urti ed è impermeabile agli schizzi d’acqua. Molto improbabile che venga accidentalmente rotto, quindi.

“Nokia T10 è il nostro tablet più compatto e rappresenta la scelta ideale per le famiglie. È perfetto sia a casa che fuori”, afferma Adam Ferguson, responsabile del marketing di prodotto di HMD Global. “La nuova custodia protegge ulteriormente il device da colpi accidentali e ne facilita il trasporto, donando al T10 un design pensato per il divertimento di tutti i bambini”.

Controllo dei contenuti senza pensieri

Dotato di un display HD da 8″ e di altoparlanti stereo con riproduzione OZO, Nokia T10 Kids Edition offre un suono chiaro e un’immagine nitida. Grazie al controllo genitori dell’app Family Link di Google, sarà possibile monitorare l’esperienza dei propri figli. Si potranno gestire i contenuti, impostare limiti di tempo per lo schermo e molto altro senza doversi preoccupare.

Nokia T10 Kids Edition è dotato di una batteria in grado di durare ore, mentre il jack per cuffie permetterà di godersi contenuti senza disturbare. Inoltre, grazie alla versione completa di Android 12 e a due anni di aggiornamenti del sistema operativo (oltre che a tre di sicurezza), i bambini potranno utilizzare il dispositivo per molto tempo.