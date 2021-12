Nothing Ear (1) Black Edition, le cuffie a zero impatto ambientale

Nothing, azienda dell’ex-fondatore di OnePlus, sta per presentare qualcosa di nuovo. Si tratta di una nuova variante in edizione limitata del loro primo prodotto, ovvero la Black Edition degli auricolari Nothing Ear (1).

Come facilmente intuibile del nome, questa edizione, oltre che per la limitatezza, si distinguerà principalmente per il colore: un nero opaco con rifiniture fumé. Ma non finisce qui: un importante obiettivo raggiunto da Nothing con questo prodotto è la carbon neutrality.

L’azienda ha infatti collaborato con SGS per valutare l’impatto sull’ambiente dei Nothing Ear (1) Black Edition, che sarà per l’appunto nullo, e tutte le informazioni a riguardo saranno visibili sull’etichetta.

Nothing è qui per fare la differenza in positivo. I nostri nuovi Ear (1) a zero emissioni sono il primo passo nel nostro viaggio verso la sostenibilità. Con gli Ear (1) abbiamo dimostrato che le nuove idee, dal design alla distribuzione, possono entrare in contatto con gli utenti e riportare quel senso di emozione che è mancato nel nostro settore. Speriamo che questa Black Edition attiri sempre di più l’attenzione nei mesi a venire e che più marchi tecnologici aggiungano l’etichetta che indica l’impronta di carbonio ai loro prodotti.

Per il resto, gli auricolari saranno uguali agli originali, con 34 ore di riproduzione continua, driver di 11,6 mm e cancellazione attiva del rumore. Saranno disponibili in tutto il mondo a partire dalle ore 12 del 13 dicembre, ovviamente fino a esaurimento scorte, al costo di 99€. Ultima particolarità è che, oltre che con la moneta tradizionale, i Nothing Ear (1) Black Edition potranno essere acquistati con le criptovalute