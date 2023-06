Nuova interfaccia per Google Foto, più semplice da usare che mai

Google Foto finalmente si rinnova e diventa molto più semplice da utilizzare. Dopo una lunga serie di aggiornamenti, infatti, l’app è diventata estremamente ricca di funzionalità ma anche piuttosto complessa nel suo funzionamento. Per fortuna gli sviluppatori di Google se ne sono accorti, e un nuovo aggiornamento risolverà tutte queste scomodità.

In Google Foto 6.39, infatti, il menu di impostazioni mostrerà soltanto 6 categorie, mentre in precedenza ce ne sarebbe stata una lista sterminata. Queste sono Backup, Notifiche, Preferenze, Condivisione, App & Dispositivi, e infine Privacy. Insomma un’interfaccia che è un misto di nuovo e vecchio.

Ci sono ancora alcune pecche che si potrebbero risolvere. Per esempio è aumentato il numero di tocchi per poter raggiungere una singola voce, ma non è stata aggiunta un’opzione di ricerca per rimediare. Tuttavia funzioni di natura particolarmente ampia si troveranno sotto più schede per facilitare il loro ritrovamento.

Google Foto 6.39 dovrebbe essere lanciato su Android nelle prossime settimane, anche in Italia. Tuttavia se scaricando l’aggiornamento non dovreste vedere i cambiamenti non preoccupatevi: si tratta di una patch principalmente a lato server, pertanto non vi basterà che aspettare e prima o poi arriverà anche a voi.