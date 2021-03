L’iPad Pro con miniLED sarà annunciato questa primavera

Secondo gli ultimi rumors, Apple terrà il suo evento primaverile il mese prossimo e, questa volta, è quasi certo che l’azienda annunci diverse modifiche per la gamma di iPad e non il nuovo iPhone SE.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo secondo cui il prossimo iPad Air con pannello OLED dovrebbe essere annunciato nel 2022 mentre il protagonista delle prossime settimane sarà iPad Pro con miniLED.

“Gli utenti sono preoccupati perché se l’iPad inizierà a utilizzare OLED nel 2022, Apple abbandonerà il mini LED. Tuttavia, secondo il nostro ultimo sondaggio di settore, se l’iPad adotterà un display OLED nel 2022, sarà l’iPad Air di fascia medio/bassa, mentre l’iPad Pro di fascia alta utilizzerà ancora un mini display a LED. L’adozione di un pannello OLED non influisce sul trend positivo dei mini LED. Poiché l’OLED utilizzato in ‌iPad‌ è di tipo rigido e ha un PPI significativamente inferiore rispetto all’iPhone, è meno difficile da produrre e il costo è vicino all’LCD attualmente utilizzato in ‌iPad Air‌”, ha spiegato Kuo nella sua nota per gli investitori secondo MacRumors.