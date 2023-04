Nuovo record mondiale di velocità di trasmissione dati: rivoluzione in arrivo per la fibra ottica

Il 20 aprile 2023, un nuovo articolo scientifico rivela che gli ingegneri hanno stabilito un record di velocità di trasmissione dati su una fibra ottica di diametro standard. La tecnologia in fibra ottica offre ancora notevoli margini di miglioramento e questo recente progresso ha il potenziale per trasformare radicalmente gli scambi di dati.

Il team giapponese è stato in grado di raggiungere una velocità sbalorditiva di 1,53 petabit al secondo (Pbit/s), circa 1.604.300 Gbps su un cavo in fibra ottica a filo singolo. Per dare un’idea della velocità di questa trasmissione, un petabit equivale a un milione di gigabit. Le connessioni Internet domestiche più veloci di oggi possono raggiungere velocità di circa 10 Gbps. Inoltre, questa fibra ottica sarebbe in grado di gestire senza problemi tutta la larghezza di banda Internet globale, sapendo che la larghezza di banda Internet globale totale sarebbe di poco inferiore a 1 Pbit/s.

Questo nuovo record è tanto più impressionante in quanto è stato raggiunto con una fibra ottica con un diametro di rivestimento standard di 0,125 mm. Ciò significa che questa nuova tecnologia dovrebbe essere ampiamente compatibile con l’infrastruttura esistente. Tuttavia, questa tecnologia è ancora abbastanza sperimentale e lontana dall’essere utilizzata commercialmente.

Il nuovo sistema in fibra ottica utilizza un singolo nucleo di vetro per la trasmissione dei dati, come la maggior parte delle fibre ottiche odierne. La luce viene prima modulata per formare 55 flussi di dati che trasportano varie informazioni. All’altra estremità della fibra, questi segnali vengono elaborati per decodificare i dati trasmessi. Questa è la prima dimostrazione di una trasmissione a 55 modalità, che consente agli ingegneri di utilizzare la luce in modo più efficiente rispetto al precedente tentativo di record nel maggio 2022. A quel tempo, il team è riuscito a trasferire i dati a 1,02 Pbit/s utilizzando solo quattro modalità.