Ring Intercom rende smart il citofono di casa

Ring, società di Amazon, ha presentato Ring Intercom, un dispositivo connesso al wi-fi grado di migliorare le funzionalità dei citofoni singoli e condominiali. In pratica, i condomini possono parlare con chiunque suoni al citofono e aprire al portone dello stabile, anche quando non sono in casa, mantenend in tal modo il controllo degli ingressi con l’utilizzo dell’app Ring.



Ring è compatibile con la maggior parte dei citofoni audio e con molti videocitofoni in commercio ed è alimentato da una batteria ricaricabile e riutilizzabile.

Ring Intercom può essere collegato al citofono dell’appartamento senza dover apportare modifiche strutturali. Inoltre, la facilità di installazione rende Ring Intercom la scelta perfetta sia per proprietari sia per gli affittuari. Il dispositivo può anche essere gestito tramite l’assistente vocale Alexa e ai suoi dispositivi compatibili con i quali è possibile rispondere al citofono anche se in quel momento si hanno le mani occupate o si sta partecipando ad una video call e consentire l’accesso al proprio stabile ai visitatori. Basterà dire: “Alexa, apri il portone”. Inoltre, è possibile aggiungere la funzionalità di videocamera all’interno dell’appartamento collegando Ring ad altri dispositivi Ring come Indoor Cam, per una maggiore sicurezza.

Le funzioni principali di Ring Intercom

Ring Intercom offre numerose funzioni per rendere più comoda e sicura la vita quotidiana in appartamento, senza bisogno di alcun tipo di abbonamento. Fra queste l’apertura a distanza: grazie agli avvisi in tempo reale che si ricevono sullo smartphone quando qualcuno suona il citofono, è possibile parlare con i visitatori tramite l’app e aprire il portone a distanza. Il registro delle attività nell’app Ring fornisce una panoramica delle chiamate perse e di quelle a cui si è risposto, oltre a quante volte è stata utilizzata l’apertura a distanza.

Gli utenti possono inoltre condividere l’accesso a Ring con i membri della propria famiglia, dando loro la possibilità di entrare nello stabile, interagire con i visitatori che suonano il citofono e consentirne l’accesso da remoto smartphone.

Consegne Amazon certificate

Una delle funzioni che saranno sicuramente più gettonate riguarda la verifica automatica per le consegne Amazon: in pratica i clienti possono scegliere di ricevere una consegna anche quando sono fuori casa. Questa funzione consente ai fattorini verificati di consegnare i pacchi Amazon in modo sicuro all’interno dello stabile durante un intervallo di tempo limitato, lasciando il pacco in un luogo sicuro e prestabilito, anche se il destinatario è fuori casa.

Chiavi virtuali

C’è poi una funzione che consente di assegnare chiavi virtuali ai visitatori abituali, come i familiari o i collaboratori domestici, in modo che non debbano più aspettare all’ingresso dello stabile ma possano accedervi direttamente all’arrivo. È naturalmente possibile revocarne l’accesso in qualsiasi momento, senza dover distribuire codici di accesso ed evitando di acquistare o tenere traccia di chiavi. È anche possibile decidere quando gli ospiti pre-approvati possono accedere allo stabile e per quanto tempo, concedere l’accesso 24 ore su 24, in determinati giorni o solo in determinate fasce orarie e modificare queste impostazioni in qualsiasi momento dall’app Ring.

Fai da te

L’installazione di Ring Intercom è pensata per l’utente medio e non richiede alcuna specializzazione . Amazon ha più volte sottolineato che può essere eseguita con pochi e semplici passaggi in pochi minuti, con l’ausilio di una guida dettagliata o con quello del call center.

Inoltre, l’app Ring è possibile personalizzare le impostazioni inerenti alla privacy e alla sicurezza, gestire gli utenti condivisi e abilitarne o revocarne l’accesso in qualsiasi momento. Le conversazioni audio bidirezionali sono crittografate dall’app. Ring non supporta i video: quando si collega un sistema videocitofonico, non è possibile vedere chi suona né acquisire registrazioni video.

Prezzo e disponibilità

Ring Intercom è disponibile in Italia, su Ring.com e Amazon.it, a 129,99 euro (dopo una finestra di lancio terminata il 27 aprile che prevedeva un prezzo di 49,99 euro).

Intervista con David Ward

A margine della presentazione di Ring Intercom tenutasi a Milano, abbiamo intervistato Dave Ward, Managing Director di Ring International.

Quali sono i due principali pilastri su cui si fonda Ring Intercom?

Semplicità, innanzitutto. Il sistema è “fai-da-te”, lo può installare chiunque. Le linee guida che forniamo sono molto precise e, nel caso non bastassero, c’è anche la possibilità di effettuare una videochiamata al customer care per farsi guidare in tempo reale nei collegamenti dei fili.

Poi direi sicuramente la privacy, che per noi è un must irrinunciabile. Tutte le comunicazioni fra utenti e ospiti sono crittografate dall’app e non vengono mai registrate.



E poi c’è la funzionalità dedicata alle consegne Amazon…

Quella funzione, che permette ai fattori certificati di entrare dal portone anche in nostra assenza, è “magica”, mi creda. Se la prova non ne può più fare a meno.

Quali sono gli ambiti di applicazione del prodotto?

È pensato sia per i condomini, dove il portone è per forza comandato da più persone con necessità differenti, sia per gli ingressi indipendenti, in cui però ci sono più familiari. Ma altrettanto utile è la possibilità di collegare dall’app più dispositivi Ring Intercom, per gestire la casa in città e l’appartamento al mare. Penso anche a proprietà in affitto tipo Air B&B. In tal caso i privilegi di accesso sono spesso multipli e cambiano di continuo. Qui si apprezza la modalità di concessione e di revoca degli accessi in tempo reale. Con un click sull’app si entra o si resta fuori!