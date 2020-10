One UI 3.0 debutta sulla serie Galaxy Note20

All’inizio di questo mese, Samsung ha rilasciato l’aggiornamento beta One UI 3.0 per gli smartphone Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra.

Come previsto in precedenza, la società sta ora espandendo il programma beta One UI 3.0 alla serie Galaxy Note 20 che proprio oggi è disponibile per gli utenti Note 20 e Note 20 Ultra negli Stati Uniti, Germania, Corea del Sud, India, Polonia e Regno Unito. Questo nuovo aggiornamento beta porta la versione del firmware N986NKSU1ZTJH ed è, ovviamente, basato sull’ultimo Android 11.

Negli Stati Uniti, solo i dispositivi Galaxy Note 20 sbloccati e i dispositivi bloccati dall’operatore di Sprint e T-Mobile possono partecipare al programma beta che di fatto permette l’aggiornamento One UI 3.0.

Poiché si tratta di un aggiornamento beta, non è consigliabile utilizzarlo sullo smartphone principale. Oltre alle tante nuove funzionalità, il firmware beta include anche diversi problemi noti. Sebbene non ci sia una conferma ufficiale, il rilascio pubblico dell’aggiornamento One UI 3.0 per le serie Galaxy S20 e Galaxy Note 20 dovrebbe avvenire prima della fine di quest’anno.

Con One UI 3.0, Samsung sta apportando diverse modifiche oltre a ciò che Google ha introdotto con Android 11. Ci sarà un miglioramento significativo nei widget per la schermata di blocco e il display always-on. Inoltre, i rispettivi widget dell’app possono ora essere aggiunti sulla schermata iniziale premendo a lungo l’icona dell’app.

L’opzione cestino appena aggiunta nell’app Messaggi manterrà i messaggi eliminati di recente per 30 giorni. Ci saranno suggerimenti per le funzioni di accessibilità in base ai modelli di utilizzo. Con questo nuovo aggiornamento, le opzioni di accessibilità essenziali verranno visualizzate durante l’utilizzo del dispositivo per la prima volta.

Per tutte le altre novità di One UI 3.0 vi consigliamo di vedere il video a fine articolo.