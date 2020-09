One UI 3.0: ecco le novità di Android 11 per i prossimi Samsung

Android 11 è realtà. Dopo diversi mesi in versione beta, dall’8 di settembre, l’ultima versione del sistema operativo di Google è ufficialmente diventata stabile su Google Pixel. Per tutti gli altri produttori bisognerà attendere qualche mese prima che aggiornino la loro interfaccia e nel frattempo sperimentino con le versioni beta, come nel caso di OnePlus (OxygenOS 11), e ora Samsung, che offre ad alcuni sviluppatori selezionati l’anteprima di One UI 3.0.

Max Weinbach, noto collaboratore di Android Police, ha avuto la possibilità di aggiornare il suo telefono e provare questa versione condividendone le modifiche. Scopriamo insieme le novità!

Homepage

Premere a lungo un’app per aggiungere un widget correlato;

Spegnere lo schermo toccando due volte un’area vuota nella schermata Home. Si può abilitare in Impostazioni> Funzioni avanzate> Movimenti e gesti.

Blocco schermo

La schermata di blocco dinamico ora ha più categorie e si può selezionarne più di una.

I widget della schermata di blocco sono migliorati.

Impostazioni rapide

Visualizza le conversazioni e i contenuti multimediali più facilmente nelle rispettive sezioni quando si scorre verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Always On Display

I widget Always On Display sono migliorati.

Accessibilità

Si può accedere alle impostazioni di accessibilità più importanti durante la configurazione del dispositivo

Ottieni le funzioni di accessibilità consigliate in base a ciò che utilizza.

Semplifica l’impostazione del collegamento

Accessibilità nelle impostazioni.

I rilevatori di suoni ora funzionano con i dispositivi SmartThings come TV e luci

Tastiera Samsung

Si possono trovare le impostazioni della tastiera più facilmente nella Gestione generale in Impostazioni e le impostazioni sono state riorganizzate per mettere quelle più importanti al primo posto.

Samsung Dex

Connessione in modalità wireless con i televisori supportati.

I nuovi gesti multipli del touchpad semplificano la modifica dello zoom dello schermo e della dimensione del carattere.

Internet

Aggiunta la possibilità di impedire ai siti Web di reindirizzarti quando premi il pulsante Indietro.

Aggiunti avvisi e opzioni di blocco per i siti Web che mostrano troppi popup o notifiche.

Menu riorganizzati per facilitare la ricerca degli elementi.

Aggiunti diversi nuovi componenti aggiuntivi, incluso uno che traduce i siti web.

Aggiunta opzione per nascondere la barra di stato per un’esperienza di navigazione più coinvolgente.

Aumentato il numero massimo di schede aperte a 99.

Aggiunta la possibilità di bloccare e riorganizzare le schede.

Design della barra delle schede migliorato che ora è supportato su tutti i dispositivi.

Fine del supporto per il pannello laterale Internet Samsung.

Contatti e telefono

Aggiunta un’opzione per aiutare a rimuovere rapidamente i contatti duplicati.

Esperienza di ricerca migliorata.

Aggiunta la possibilità di personalizzare la schermata della chiamata con le proprie foto e video.

Messaggi

Crea un cestino per archiviare i messaggi eliminati di recente.

Chiamate ed sms

Aggiunta la possibilità di attivare o disattivare chiamate e messaggi di testo su altri dispositivi con le routine Bixby.

Calendario

Gli eventi con la stessa ora di inizio vengono visualizzati insieme nella vista mese e agenda.

Opzioni riorganizzate per aggiungere e modificare eventi.

Layout migliorato per avvisi a schermo intero.

Ricordo

Layout migliorato per avvisi a schermo intero.

Benessere digitale

Aggiunta di tendenze al tuo rapporto settimanale. Puoi vedere i cambiamenti nel tuo utilizzo rispetto alla settimana precedente e controllare il tempo di utilizzo per ciascuna funzione.

Aggiunto il tempo di utilizzo del telefono durante la guida al rapporto settimanale.

Aggiunto un widget sulla schermata di blocco in modo da poter controllare il tempo dello schermo senza sbloccare il telefono.

Aggiunti profili separati per le modalità personale e aziendale in modo da poter monitorare separatamente il tempo dello schermo.

Telecamera

Autofocus migliorato e funzionalità di esposizione automatica.

Stabilizzazione migliorata quando si riprende la luna con livelli di zoom elevati

Editor di foto

Aggiunta la possibilità di ripristinare le immagini modificate alle loro versioni originali.

Routine di Bixby

Le routine preimpostate raggruppate ti consentono di iniziare rapidamente e imparare a creare rapidamente le tue routine

Ora puoi vedere quali azioni vengono annullate al termine di una routine.

Sono state aggiunte nuove condizioni come un’ora di inizio specifica, la disconnessione di un dispositivo Bluetooth o una rete Wi-Fi, la chiamata a un numero specifico, ecc.

Sono state aggiunte nuove azioni tra cui Chat con Bixby e Azioni di accessibilità.

Puoi aggiungere un’icona personalizzata per ogni routine

Smartphone compatibili

Al momento, solo pochi sviluppatori hanno la possibilità di provare One UI 3.0s. La versione finale dovrebbe essere disponibile entro fine anno su una cerchia ristretta di modelli. Ad oggi, Samsung ha confermato l’imminente lancio di questo aggiornamento sui seguenti modelli: