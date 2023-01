OnePlus 11: vendite da record ma niente versione Pro

I preordini per OnePlus 11 sono iniziati in Cina poco meno che un giorno fa, ma è già record. Il dispositivo infatti si presta ad essere il più venduto di tutta la sua gamma. Il presidente di OnePlus China, Ji Lie, ha lasciato diverse dichiarazioni a riguardo.

In primo luogo, è evidente che OnePlus 11 sia un successo senza precedenti. Ji Lie ha infatti rivelato che il precedente record delle prevendite è stato battuto in appena due ore. E mancano ancora quattro giorni al lancio vero e proprio in Cina: ci si aspettano numeri davvero elevati.

Proprio per questo, però, potrebbe stupire che non ci sia alcuna intenzione di mettere in vendita alcun modello Pro. Effettivamente le specifiche dello smartphone sono già validissime, per cui non c’è molto di più che si possa aggiungere a un’eventuale versione potenziata.

Detto questo ci sono voci che, nella seconda parte dell’anno, potrebbe arrivare uno OnePlus 11T. Manca ancora davvero troppo per fare speculazioni, però: per il momento possiamo attendere il lancio internazionale dell’unico modello per ora ufficiale, che avverrà il 7 febbraio.