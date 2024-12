OnePlus 13 atteso per gennaio: cosa sappiamo finora

Per chi stesse attendendo l’annuncio del prossimo OnePlus 13, dovrà aspettare ancora un po’. Difatti, l’azienda ha annunciato che l’arrivo previsto del nuovo flagship è gennaio 2025. Ancora poche settimane dunque, ma qualche informazione a riguardo, l’abbiamo già.

Il design di OnePlus 13

Saranno tre le colorazioni che descriveranno la livrea del dispositivo di OnePlus, tra cui la Midnight Ocean, Black Eclipse e Arctic Dawn. Ogni variante cromatica è studiata per offrire un’esperienza estetica e tattile unica. La versione Ocean prevede la pelle vegana in microfibra, che combina lusso e resistenza a graffi e abrasioni. La colorazione Black Eclipse presenta un raffinato trattamento in vetro con effetto venature di legno rosa nero, per un tocco naturale e sofisticato. Infine, la Arctic Dawn, utilizza un rivestimento in vetro avanzato, resistente alle impronte e setoso al tatto, per una finitura innovativa e pratica. A proposito del design e della costruzione, il telefono sarà il primo del brand a ottenere una doppia certificazione IP68 e IP69.

Le novità

OnePlus 13 sarù dotato della RadiantView, una soluzione avanzata per ridurre l’affaticamento visivo, attraverso l’ottimizzazione della visibilità anche sotto luce diretta. La tecnologia Aqua Touch 2.0 migliora la sensibilità al tocco in condizioni di umidità, al fine di garantire un’interazione fluida anche con gocce d’acqua sul display. Lato fotocamera, non mancherà la tecnologia Hasselblad Camera for Mobile (5ª generazione): offre ritratti di qualità professionale e registrazione video in 4K Dolby Vision.

Le iniziative

Per celebrare il lancio, OnePlus proporrà un’offerta dedicata ai primi acquirenti. Chi acquisterà OnePlus 13 su OnePlus.com potrà ricevere in omaggio il BeoSound Explore, un altoparlante Bluetooth progettato da Bang & Olufsen, dal valore di €249. Questo dispositivo, robusto e dal design elegante, è pensato per accompagnare l’utente anche in ambienti outdoor, in linea con lo spirito avventuroso del nuovo smartphone. Le specifiche complete del OnePlus 13 e ulteriori dettagli sul lancio globale verranno svelati nelle prossime settimane.