OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition disponibile da domani

Settimana scorsa OnePlus aveva annunciato un modello molto speciale di OnePlus Nord 2: una collaborazione con l'iconico videogioco PAC-MAN. Prima di oggi non eravamo a conoscenza del design, ma finalmente da oggi sono disponibili diverse immagini di questa nuova versione, nonchè una data di lancio.







Come si può ben vedere, il design di OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition spicca per la cover posteriore a doppia pellicola, in cui sono incorporati i design di entrambi i marchi. C’è di più: lo strato più interno è fosforescente al buio, svelando un labirinto ispirato alla famosa mappa del gioco. Anche lo slider per le notifiche è personalizzato: è di colore blu scuro, lo stesso dei fantasmini quando PAC-MAN mangia un Power Pellet.

Persino il sistema operativo è tutto a tema PAC-MAN: tutte le icone sono state ridisegnate, e sono stati aggiunti molti sfondi che hanno il personaggio come protagonista. Inoltre ci sono anche dei sfondi segreti, sbloccabili attraverso apposite sfide, e diversi contenuti personalizzati come filtri per fotocamera, animazioni e una versione installata del gioco arcade PAC-MAN 256.

Le specifiche tecniche di OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition sono le stesse della versione base. Si tratta di 12 GB di RAM, 256 GB di memoria e chipset MediaTek Dimensity 1200-AI. Sarà disponibile sullo store ufficiale in edizione limitata dalla giornata di domani, ad un prezzo di 529€.