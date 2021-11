Honor MagicBook X14 e X15 ufficiali: tanta potenza a 649 e 749€

Con un annuncio a sorpresa, Honor ha svelato i nuovi potenti e compatti computer portatili MagicBook X14 e MagicBook X15. Entrambi i modelli possono essere acquistati dal 19 novembre sul sito ufficiale www.hinonor.com. Scopriamoli insieme!

Non sorprende che i due dispositivi differiscano per la diagonale dello schermo e quindi anche per le dimensioni e il peso. MagicBook X 14 pesa 1,38 chilogrammi ed è sottile appena 15,9 millimetri, MagicBook X15 è circa un millimetro più spesso e 180 grammi più pesante. Entrambi i modelli sono dotati di un pannello IPS con una risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel.

La luminosità è di 250 cd/m² e si traduce anche in un rapporto di contrasto tipico inferiore alla media di 800:1. Il rapporto schermo-corpo è dell’84% per il modello da 14 pollici, mentre nel modello da 15 pollici si arriva all’87%.

Entrambe le varianti sono disponibili ciascuna con due diverse dotazioni hardware. Ad esempio, è disponibile una versione entry-level con Intel Core i3-10110U, che può contare su 8GB di RAM. Inoltre, MagicBook X14 e Magic X15 sono disponibili anche in una variante con Intel Core i5-10210U, per cui la capacità dell’SSD integrato aumenta da 256 a 512 GB. La Ram integrata all’interno è di 16 GB.

C’è un’uscita HDMI, diverse porte USB e una presa jack. A differenza del modello da 14 pollici, la versione da 15 pollici dovrebbe avere solo una batteria da 42 Wh, mentre il modello più piccolo è dotato di una batteria da 56 Wh.

Prezzi e disponibilità

A partire dal 19 novembre 2021, Honor MagicBook X 14 con processori Intel di decima generazione nelle versioni i5-10210U e i3-10110U saranno disponibili in pre-ordine nel nostro Paese tramite l’e-commerce ufficiale Hihonor.com a 749,90€.

Per coloro che cercano uno schermo più grande, il nuovo Honor MagicBook X15 con con processori Intel di decima generazione nelle versioni i5-10210U e i3-10110U saranno disponibili a partire dal 19 novembre 2021, Honor MagicBook X 15 sarà disponibile in Italia in pre-order sul portale www.hihonor.com a 649,90€