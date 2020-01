Il mese scorso OnePlus aveva rilasciato OxygenOS Open Beta 7 per i modelli 7 e 7 Pro. Fra le novità inserite la modalità di lettura cromatica, la gestione ottimizzata della Ram e un po’ di classico bug fixing.



Ora la società ha rilasciato la Open Beta 8, che porta la modalità di utilizzo a una mano su entrambi i modelli.

La modalità a una mano può essere abilitata andando nel menù delle Gesture rapide e attivata facendo swipe dello schermo verso il basso con un movimento in direzione del bordo sinistro o di quello destro.

L’implementazione fatta da OnePlus della modalità a una mano è diversa da quella di altri produttori poiché non riduce l’area dello schermo utilizzabile.

L’Open Beta 8 di OnePlus risolve inoltre un paio di problemi relativi alla fotocamera e porta le patch di sicurezza di dicembre di Android.

Ecco il log delle modifiche:



• Sistema

– Ottimizzati i tocchi realizzati inavvertitamente quando il telefono si trovava in tasca

– Patch di sicurezza Android aggiornate a dicembre 2019

– Miglioramento della stabilità del sistema e correzioni di bug



• Fotocamera OnePlus

– Risolto il problema del crash durante l’apertura dell’app

– Risolto il problema dello schermo nero

OnePlus non ha ancora annunciato ufficialmente il lancio della Open Beta 8, ma il nuovo firmware arriverà via un OTA nelle prossime ore sugli smartphone di tutti coloro che hanno eseguito la beta precedente.

Fonte