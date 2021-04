OnePlus Watch è disponibile per il preordine

OnePlus è finalmente sbarcata nel mercato dei wearable. E’ di oggi la notizia che OnePlus Watch, il primo wearable dell’azienda, è disponibile per il pre-ordine su OnePlus.com e su Amazon al prezzo di 159€ e sarà venduto a partire da venerdì 30 aprile.

Design elegante, monitoraggio intelligente del fitness e una durata della batteria incredibilmente lunga. Questa è l’esperienza che vuole OnePlus per i propri fan.







In linea con l’artigianalità e la qualità costruttiva degli smartphone OnePlus, il OnePlus Watch ha un design rotondo per riprendere l’aspetto di un orologio tradizionale e presenta una cassa in acciaio inossidabile lucidata a mano, vetro curvo 2,5D e un sottile ma luminoso motivo CD lucido sulla lunetta del display. I colori selezionati per il lancio sono Midnight Black e Moonlight Silver.

Maggiori informazioni a questo indirizzo