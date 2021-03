Oppo Find X3 Pro: evento di lancio l’11 marzo alle 12,30 [ufficiale]

Oppo ha confermato la data di lancio del suo flagship Find X3 Pro. Il nuovo smartphone del produttore cinese sarà lanciato l’11 marzo in un evento online che sarà trasmesso in live streaming su YouTube.



L’evento inizierà alle 12:30 italiane (le 19,30 in Cina). Oppo Find X3 Pro sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 e avrà uno schermo che – nelle parole del suo produttore – “offre l’eccellenza in termini di risoluzione, frequenza di aggiornamento dello schermo e HDR, offrendo agli utenti il display più chiaro, preciso, fluido e confortevole mai visto fino a oggi”.

Traducendo il testo ovviamente pubblicitario e guardando oltre le parole dobbiamo attenderci – secondo quanto trapelato finora – un display Super Amoled da 6,7” con risoluzione QHD+, una fotocamera con due sensori principali Sony IMX766 rispettivamente con un’ottica grandangolare e una ultra grandangolare.

Molte le attese anche sul sistema di ricarica, che dovrebbe offrire la tecnologia Vooc di Oppo con una potenza di 65W cablata e di 30W wireless.