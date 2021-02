OPPO Find X3 series sarà presentata l’11 marzo

C’è una data ufficiale per la presentazione dei nuovi modelli OPPO della serie Find X3: segnatevi in agenda l’11 marzo.



Oppo ha dichiarato di avere in programma di annunciare la sua famiglia di smartphone flagship Find X3 a marzo e lo ha fatto attraverso una locandina sui social, la cui provenienza sembra affidabile.



Il produttore cinese organizzerà un evento l’11 marzo alle 19:30 ora locali. Si tratta dunque di un evento cinese. Si aprono a questo punto due ipotesi: o vi sarà un evento dedicato all’Europa nei giorni successivi, oppure lo stesso sarà diffuso in diretta anche nel Vecchio Continente, in questo caso alle 12,30 italiane (le 19,30 cinesi appunto)

Ma cosa dovremmo aspettarci? Se OPPO manterrà la tradizione dovremmo attenderci tre modelli: Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite. Tuttavia, nei giorni scorsi, alcuni media hanno pubblicato la notizia secondo la quale le versioni X3 Lite e X3 Neo potrebbero essere ribattezzate come Reno 5 Pro+ e Reno5 5G, anche se solo in alcuni mercati.

Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.

