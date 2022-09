“Passa a iOS” non funziona? Ecco come risolvere

Vuoi migrare i dati su iOS? Come risolvere le difficoltà quando si utilizza Passa a iOS? Sappiamo tutti che Passa a iOS è uno strumento di migrazione dei dati lanciato da Apple, che può aiutarti a trasferire facilmente i dati da Android a iPhone. Ma a causa della limitazione della versione, molti utenti avranno la situazione di ” Passa a iOS non funziona’‘ durante l’utilizzo.

Ma non preoccuparti! Questo articolo ti darà una soluzione migliore. Puoi risolverlo facendo riferimento all’analisi nel testo. Se hai bisogno di trasferire i dati da Android a iPhone il prima possibile, puoi anche utilizzare uno strumento alternativo professionale di Passa a iOS. Questo articolo analizzerà i motivi di Passa a iOS non funziona trasferimento interrotto dai seguenti aspetti e ti fornirà soluzioni migliori.

1. Perché Passa a iOS non funziona

Se trovi che la situazione dell’app Passa a iOS non funziona, puoi fare riferimento ai seguenti tre modi per riparare Passa a iOS.

Restrizioni di versione: il passaggio a iOS richiede dispositivi iOS con iOS 9.0 o versioni successive e dispositivi Android con Android 4.0 o versioni successive. Se la versione di sistema del tuo dispositivo è troppo bassa, quindi Passa a iOS migrazione non riuscita, puoi provare ad aggiornare i tuoi dispositivi Android e iOS.

Limitazioni di rete: sia i dispositivi Android che iOS richiedono un Wi-Fi stabile per utilizzare correttamente Passa a iOS. Quando incontri la situazione dell’passa ad iOS non funziona, controlla prima se la tua rete è stabile.

Alimentazione: entrambi i dispositivi hanno energia sufficiente per completare il processo. Se la potenza di uno dei dispositivi è troppo bassa, è uno dei motivi di Passa a iOS trasferimento interrotto, puoi collegare l’alimentazione in tempo.

2. Come risolvere Passa a iOS non funziona

Se i motivi e le limitazioni di cui sopra non possono essere risolti o riscontri anche altri problemi, puoi utilizzare AnyTrans, un’alternativa a Passa a iOS. AnyTrans semplifica il trasferimento di contenuti dal telefono all’iPhone con pochi clic. AnyTrans è molto professionale nel trasferimento dei dati e può aiutarti a risolvere molto bene il tuo problema. Le seguenti sono le caratteristiche di AnyTrans:

Con AnyTrans, puoi trasferire dati da Android a iPhone con un’elevata velocità di trasferimento in 1 clic. Puoi passare selettivamente i dati da Android a iPhone e trasferire tutti i dati in pochi minuti. Puoi anche eseguire il backup di iPhone su PC/Mac, trasferire dati da iPhone a iPhone, importare dati tra iPhone e PC/Mac. Inoltre, puoi scegliere i tuoi dati preferiti per passare da Android a iOS, come: foto, contatti, chat di WhatsApp, messaggi di testo, ecc. I dati e i file esistenti su iPhone non verranno sovrascritti.

Si prega di fare riferimento alla seguente guida per fare buon uso di AnyTrans.

Step 1. Avvia AnyTrans sul tuo computer. Collega il tuo dispositivo iOS e Android al computer tramite i cavi USB. Per cominciare, assicurati di aver avviato l’opzione di debug USB sul tuo dispositivo Android. Per impostazione predefinita, AnyTrans rileverà automaticamente i dispositivi Android e iOS.

Step 2. Dopo aver fatto clic sull’opzione Phone Switcher, si prega di selezionare l’opzione Telefono a iPhone e fare clic sul pulsante Migra ora per procedere al passaggio successivo. Dopo aver fatto clic sul pulsante Continua. Verranno elencate tutte le categorie di file. Si prega di selezionare le categorie che si desidera trasferire in base alle esigenze.

Step 3. Dopo aver fatto clic sul pulsante Continua, il processo di trasferimento verrà avviato automaticamente. Una volta completato il processo di trasferimento, vedrai l’interfaccia “Trasferimento completato”.

3. Passa a iOS WhatsApp non funziona

In molti casi, i dati da trasferire includono i dati di WhatsApp, foto, messaggi di testo, ecc. Da quest’anno, Apple supporta l’utilizzo di Passa a iOS per trasferire i dati di WhatsApp da Android a iPhone, ma il tasso di successo effettivo non è elevato. Di fronte alla situazione ” Passa a iOS WhatsApp non funziona ”, AnyTrans è ancora la scelta migliore. I seguenti punti sono i motivi principali per cui ti consigliamo di utilizzare AnyTrans per trasferire i dati di WhatsApp:

AnyTrans è un’ottima alternativa quando non è possibile trasferire correttamente le chat di WhatsApp da Android a iPhone utilizzando Passa a iOS.

A differenza di Passa a iOS, che può trasferire solo tutte le chat, con AnyTrans puoi visualizzare in anteprima in anticipo e trasferire selettivamente le chat WhatsApp di cui hai bisogno dal vecchio dispositivo Android al nuovo iPhone.

Non solo messaggi WhatsApp, ma trasferisci anche foto, video, gif, emoji e altri file allegati di WhatsApp in alta qualità originale.

La funzione di gestione social può anche trasferire WhatsApp da iPhone a iPhone, eseguire il backup dei messaggi WhatsApp, ripristinare il backup di WhatsApp dall’account Google all’iPhone, ecc.

Si prega di fare riferimento alla seguente guida per fare buon uso di AnyTrans.

Step 1. Avvia AnyTrans sul tuo computer. Collega il tuo dispositivo Android e iOS al computer con cavi USB. Assicurati di aver avviato l’opzione di debug USB sul tuo dispositivo Android. Per impostazione predefinita, AnyTrans rileverà automaticamente i dispositivi Android e iOS.

Step 2. Fai clic sull’opzione Gestione messaggi social option. Scegli WhatsApp e fai clic sull’opzione Trasferisci ora per trasferire i messaggi WhatsApp dal dispositivo Android all’iPhone.

Dopo aver selezionato il dispositivo di origine e il dispositivo di destinazione, apri WhatsApp sul tuo dispositivo Android – tocca il pulsante Altri – Impostazioni – Chat – Backup chat per eseguire il backup dei messaggi WhatsApp sul tuo dispositivo Android.

Dopo aver fatto clic sul pulsante Continua, verrà visualizzato un messaggio che richiede la richiesta di disinstallare la versione ufficiale di WhatsApp sul tuo dispositivo Android e quindi reinstallare la versione avanzata di WhatsApp su di esso.

Dopo aver fatto clic sul pulsante Continua, vai su Impostazioni – Informazioni app – WhatsApp – Permessi – Memoria per consentire a WhatsApp di accedere alla memoria del telefono.

Step 3. Dopo aver installato la versione avanzata di WhatsApp sul tuo dispositivo Android, accedi al tuo account e quindi ripristina il backup. Dopo aver fatto clic sul pulsante Continua, AnyTrans trasferirà i messaggi WhatsApp dal dispositivo Android all’iPhone. Una volta completato il processo di trasferimento, vedrai l’interfaccia Processo di ripristino completato.

La conclusione

Credo che dopo aver letto l’articolo, il tuo problema sarà risolto. Nel caso di Passa a iOS non funziona, anche altre alternative sono una buona opzione. AnyTrans può sostituire completamente Passa a iOS a questo proposito. AnyTrans è altamente professionale. Scarica AnyTrans e provalo, non te ne pentirai!