Come controllare powerpoint da telefono Android

PowerPoint è uno strumento davvero essenziale quando abbiamo bisogno di creare una presentazione. Specialmente si rivela importante quando si ha la necessità di puntare sull’impatto visivo. Ma non dobbiamo dimenticare, tra i vantaggi di questo strumento, il fatto che PowerPoint può essere utilizzato anche fra più utenti in maniera collaborativa. Con PowerPoint riusciamo a creare delle presentazioni davvero incredibili, per comunicare meglio con il pubblico. Esistono anche dei programmi che danno l’opportunità di controllare PowerPoint da dispositivi Android, anche senza l’utilizzo di un cavo. Ma come fare? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come fare a controllare PowerPoint con cellulare Android

Per un elevato numero di professionisti è richiesto utilizzare PowerPoint per lavoro, per queste figure è fondamentale avere a propria disposizione un telefono performante. In questo senso è stata determinante l’affermarsi di un’attività che prende il nome di Presentation Design, consiste nel rendere le presentazioni irresistibili così da catturare l’attenzione delle persone e coinvolgerle da tutti i dispositivi.

È davvero importante considerare l’opportunità di cui abbiamo parlato precedentemente per riuscire a controllare PowerPoint anche con accesso da smartphone Android, perché in questo modo abbiamo anche l’opportunità di utilizzarlo in maniera collaborativa, in qualunque momento e in qualsiasi situazione ci troviamo, agendo direttamente dallo smartphone, che sicuramente portiamo sempre con noi.

Ma a questo proposito dobbiamo ricordare che ci sono alcuni programmi che si rivelano essenziali da questo punto di vista. Scopriamo quali sono.

ApowerMirror

ApowerMirror è uno di questi programmi di cui stiamo parlando, che ci consentono di operare con PowerPoint direttamente sullo smartphone Android. Il suo funzionamento è molto particolare, perché non dobbiamo dimenticare che di solito si tratta di un software che si occupa di rispecchiamento di schermo del PC.

È molto funzionale, perché ci dà la possibilità di inviare foto, video e altri contenuti multimediali, naturalmente in modo che essi possano arrivare ad essere visibili su uno schermo. Con ApowerMirror possiamo controllare il nostro computer da un dispositivo Android, ma anche dall’iPhone.

Sono molte le funzioni attivabili, perché si possono comporre messaggi, si possono prendere chiamate e ci sono anche delle funzioni dedicate ai videogame. Quindi con il programma di cui stiamo parlando possiamo modificare le slide PowerPoint a distanza.

AIO Remote

Il nome stesso del programma, AIO Remote, significa All in One Remote, ovvero remoto tutto in uno. Già il termine stesso ci indica la particolare funzionalità di un programma del genere, perché possiamo con esso gestire tante applicazioni.

Può essere utilizzato anche come supporto di Windows, di Linux e di Mac. Con questo programma si possono modificare le presentazioni in PowerPoint e i vari contenuti multimediali. È possibile attivare tante funzioni personalizzate per una maggiore comodità dell’utente.

Office Remote

Un altro programma a cui possiamo fare riferimento per controllare PowerPoint dal nostro dispositivo Android si chiama Office Remote. A livello pratico il nostro Android diventa una specie di dispositivo smart che da remoto permette di interagire con diversi programmi Office e non soltanto PowerPoint.

Infatti con il nostro smartphone Android e questo programma possiamo agire anche su Word ed Excel per esempio. Molte le funzionalità anche in questo caso, davvero utili, perché con questo software si ha la possibilità di mettere in movimento o in pausa delle clip video che sono incorporate nel PowerPoint.

Office Remote permette di gestire fogli di lavoro e anche grafici, dà la possibilità di navigare con divisori di dati e filtri e poi si può utilizzare per sfogliare un documento Word o anche per saltare le intestazioni. È molto facile da utilizzare, con la sua interfaccia intuitiva che permette di scorrere un PowerPoint in Android in maniera molto semplice.