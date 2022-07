PlayStation VR2: Sony annuncia nuovi interessanti dettagli

I PlayStation VR2 sono previsti per la fine del 2022 e dopo aver scoperto il design, oggi Sony ci offre una panoramica di alcune funzioni legate all’esperienza utente della seconda versione del suo visore VR.

Vista trasparente

Per localizzare nello spazio, il PS VR2 dispone di telecamere. Sony annuncia che potranno essere utilizzati come parte di una vista trasparente, “ che ti aiuterà a trovare i controller PS VR2 Sense in giro per la stanza senza dover rimuovere l’auricolare”.

Si potrà accedere con il tasto funzione sull’auricolare o passare dal centro di controllo per passare dalla visualizzazione trasparente al contenuto visualizzato nell’auricolare. Tuttavia, non saremo in grado di registrare ciò che vedono le telecamere di PS VR 2, “la visualizzazione trasparente è una semplice funzione di visualizzazione ”.

Video-streaming per la realtà virtuale

Sony sta inoltre introducendo una nuova funzionalità di streaming da PlayStation VR 2, che consentirà di “riprenderti mentre giochi, collegando una videocamera HD di PS5 alla console”.

Questo potrebbe essere molto utile per streamer poiché potranno apparire insieme al gameplay.

La delimitazione dello spazio di gioco

Per evitare di sbattere le braccia sulla TV o di danneggiare la casa, Sony aggiungerà la possibilità di “personalizzare lo spazio di gioco PS VR2 utilizzando i controller PS VR2 Sense e le telecamere integrate”. Potremo quindi definire il nostro spazio di gioco guardando la stanza attraverso il casco e usando i joystick.

Nel gioco, se si attraverso l’area delimitata, verrà visualizzato un avviso. Sony afferma che le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento purché l’auricolare sia collegato e una volta impostato lo spazio verrà salvato. Queste impostazioni “ andranno però perse se si cambia lo spazio di gioco ”.

Modalità cinematografica

Infine, Sony ha scritto di una modalità cinematografica, diversa dalla modalità VR. Ricordiamo che la modalità VR ci immerge in un ambiente a 360° che viene visualizzato in formato video di 4000 x 2040 pixel in HDR con una frequenza di aggiornamento compresa tra 90 e 120 Hz.

La modalità cinema viene utilizzata per visualizzare l’interfaccia utente, il sistema PlayStation 5 “ così come tutti i contenuti multimediali e i giochi non VR, su uno schermo cinematografico virtuale”. In questa modalità, il contenuto verrà visualizzato a 1920 x 1080 pixel in HDR con una frequenza di aggiornamento di 24/60 Hz, ma che può arrivare fino a 120 Hz.

Data di lancio e prezzo

Dovremmo presto sapere “la data di lancio e i giochi aggiuntivi che verranno rilasciati sulla piattaforma”. Per il momento, sappiamo che ci sarebbero almeno 20 giochi “principali” che verranno rilasciati al lancio di PS VR 2.