Poco ha in programma un evento globale che si terrà oggi alle ore 13. C’è molta attesa per vedere se, come trapelato negli ultimi giorni, l’oggetto del lancio riguarderà i modelli Poco F3 e Poco X3 Pro.

Poco X3 Pro dovrebbe essere alimentato da un chipset Snapdragon 860, una variante “overclocked” dello Snapdragon 855+. Il telefono avrà una fotocamera principale da 48 Megapixel, abbinata a un sensore ultrawide, a uno macro e al sensore di profondità. I prezzi dovrebbero collocarsi in una forbice fra i 269 e i 319 euro, secondo i numerosi “leak”. Scarse invece le informazioni relative al Poco F3, che secondo molti esperti potrebbe essere una versione rinominata dello Xiaomi Redmi K40.

Se tali anticipazioni dovessere essere confermate, dovremmo aspettarci un telefono alimentato dallo Snapdragon 870 con fotocamera principale da 48 Megapixel, una ultrawide da 8 Megapixel e una macro da 5 Megapixel.

Potete seguire l’evento in diretta cliccando il video qui sotto.