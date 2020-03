Polaroid Now: un’istantanea autofocus per festeggiare

Polaroid Originals torna al suo nome originale: Polaroid. Il brand, con 82 anni di storia alle spalle, accoglie dunque ora sotto un unico brand ogni tipo di prodotto legato all’imaging prima commercializzato con i due diversi marchi.

Per festeggiare, il produttore presenta la nuova gamma di fotocamere analogiche autofocus istantanee Polaroid Now. Si tratta di una macchina fotografica che non tradisce la filosofia che ha reso celebri queste fotocamere: è una “punta e scatta” all’insegna della facilità d’uso. Il modello permette di mettere a fuoco ogni momento e, a differenza dei modelli precedenti Polaroid OneStep 2 e OneStep+, è dotato di un obiettivo che passa automaticamente dal formato panorama a quello del ritratto.

Altra caratteristica distintiva è il flash che tiene conto delle condizioni di luce per consentire ottimi risultati in situazioni di scarsa luminosità. Infine, la batteria di lunga durata consente di scattare usando fino a 15 confezioni di pellicole (ossia 120 fotografie). Già in vendita a 129,99 euro, Polaroid Now è disponibile nei colori rosso, arancione, giallo, verde e blu: gli stessi colori che compongono l’arcobaleno dello storico logo.

E l’iconico “arcobaleno” continuerà ad essere parte del brand, con il lancio della nuova edizione speciale di pellicole i-Type Color Wave, caratterizzate da una serie di sfumature che vanno dai blu lunari ai toni caldi dell’arancione e del rosso. Inoltre, sarà disponibile anche l’inedita serie di pellicole i-Type Black Frame, la cui cornice nera diventerà un elemento continuativo nella linea di prodotti Polaroid. Entrambe sono in vendita a 16,99 euro a confezione (che include 8 fotografie).