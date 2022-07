Primi render di Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro

Evan Blass colpisce ancora. Il noto leaker ha mostrato in anteprima assoluta i render dei nuovi smartwatch di Samsung, i Galaxy Watch 5 e 5 Pro. Ecco le immagini e le caratteristiche fin’ora note di ciascun modello.

Samsung Galaxy Watch 5

Il modello base del Galaxy Watch 5 sarà un successore diretto del precedente Watch 4. Ci si possono aspettare due edizioni, una da 40 mm e una da 44 mm. Lo schermo, così come quello del “fratello”, impiegherà cristalli di zaffiro in grado di aumentare sensibilmente la resistenza ai graffi.

Il display sarà un OLED, mentre la batteria sarà da 276 mAh per la versione da 40 mm e 361 mAh per quella da 44 mm. Il sistema operativo sarà One UI Watch 4.5, e arriverà con diverse funzioni utili come misurazione della temperatura corporea, monitoraggio del battito cardiaco e diversi altri sensori.

I colori a disposizione saranno blu, verde e rosso; il prezzo iniziale di vendita, inoltre, sarà intorno ai $250.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Il modello Galaxy Watch 5 Pro, come preannunciato, arriverà con alcune caratteristiche simile a quelle della versione base. Queste sono display OLED protetto da vetro con cristalli di zaffiro, sistema operativo OneUI 4.5, sensori del battito cardiaco e della temperatura.

Il Watch 5 Pro si presenta come successore in tutto e per tutto della serie Classic. Ne sarà disponibile una sola versione, dalle dimensioni di 45 mm. “Colpevole” di questa stazza è la batteria dalle dimensioni significative, ovvero 500 mAh, che ne dovrebbero garantire una durata significativa. I colori a disposizione questa volta saranno due: nero e grigio, con un prezzo di lancio attorno a $350.

I due smartwatch saranno con tutta probabilità lanciati ad agosto, con alcuni rumor che suggeriscono il 10 come possibile data.