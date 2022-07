PlayStation e problemi comuni: ecco una lista

A quasi due anni dall’uscita della console e dall’inizio della distribuzione della PS5 in Italia, abbiamo stilato un bilancio di guasti che hanno tempestato la console in questi primi anni di vita.

Come riportato nel nostro articolo che riportava i primi test della console prima della distribuzione la PS5 è risultata una console di tutta affidabilità, sia per gli utilizzatori incalliti che per quelli occasionali. Infatti solo una piccola percentuale di PS5 è stata vittima di problemi di fabbrica, imputabili in qualche modo alla casa produttrice; viceversa, e non poteva essere altrimenti, diversi problemi sono sorti dopo che la Playstation 5 non è stata utilizzata nel migliore dei modi da parte dei possessori.

Basti pensare che siti di riparazione console come Dedoshop.com hanno in catalogo, dopo due anni di distribuzione delle console, seppur a singhiozzo e con molti ritardi negli approvvigionamenti sugli scaffali, due servizi di riparazione specifici. Questo significa che la console in se non presenta problemi di fabbrica ed a cui con il semplice utilizzo è possibile incappare.

L’utilizzo di Hard Disk SSD integrati nella scheda madre della PS5 e “pilotati” con un unico controller hardware permette ad esempio alla Playstation 5 di avere non solo un’elevata velocità a livello di trasmissione dei dati su disco, ma anche una maggiore capacità di preservare il proprio Hardware da malfunzionamenti derivati da rotture accidentali delle testine o dei dischi fisici, come accadeva nella scorsa generazione di console che utilizzavanio prevalentemente dischi SATA. Scelte di questo tipo, sopratutto in console di ultima generazione progettate per essere “spremute” a livello di velocità nell’eleaborazione dati e nella grafica, ripagano i produttori nel lungo andare, evitando i rientri in garanzia.

Ovviamente nella stagione invernale a “farla da padrone” sono i guasti che derivano dagli sbalzi di tensione di cui la console è vittima; con i temporali ed i carichi elettrici ai quali sono soggette le abitazioni le console inevitabilmente subiscono un brusco aumento o calo di corrente; le parti sensibili come il circuito video e l’alimentatore possono danneggiarsi e non funzionare correttamente, impedendo di fatto alla Ps5 di visualizzare le immagini sulla tv o, nel peggiore dei casi, impdendogli l’accensione a livello elettrico.

Essendo questa la prima estate con un numero di Playstation 5 in esercizio significativo vedremo come la console reagirà all’aumento di temperature e come le ventole interne installate dal produttore si comporteranno a livello aumento di rumore; di certo riporteremo in seguito anche questi dati e potremo completare il primo “screening” completo di questa console di nuova generazione.