Problemi per il Samsung Galaxy A23, venderà il 70% in meno del previsto

Ultimamente Samsung sembra stare molto ridimensionando le proprie aspettative di vendita. Dopo aver recentemente cancellato la serie Galaxy A7, giunge la notizia che ci sarebbero guai anche per la gamma Galaxy A23 5G. Questa è già stata lanciata, ma sembra che la compagnia abbia deciso di ridurre drasticamente la sua produzione.

Secondo i piani originali di Samsung, Galaxy A23 5G avrebbe dovuto vendere all’incirca 12,6 milioni di unità. Una nuova stima da parte della compagnia, però, ha fatto scendere questo numero a 4 milioni: una riduzione davvero drastica. Cosa è successo?

Il colpevole, pare, era un componente o una funzionalità non meglio precisata, che in fase di produzione si è rivelata non operare correttamente. E pare si trattasse di un problema piuttosto grosso, perché Samsung avrebbe impiegato mesi nel tentare di risolvere il problema. In effetti, il Galaxy A23 5G è stato rilasciato a settembre, più tardi del solito.

Insomma, pare che la risoluzione di questo problema si sia rivelata così costosa e complicata che la compagnia ha deciso di produrre e vendere molte meno unità del previsto. Resta da vedere quale sarà l’impatto finanziario che questa situazione avrà su Samsung.