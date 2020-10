PS5: Sony svela come sarà l’interfaccia grafica

Manca un mese al debutto ma solo oggi scopriamo finalmente come sarà l’interfaccia della futura PlayStation 5. In un video pubblicato su YouTube, Sony ha parlato a lungo di ciò che i giocatori possono aspettarsi quando accenderanno il loro nuovo giocattolino. Scopriamo insieme tutte le novità!

Interfaccia più veloce e fluida

Più dinamica, ridisegnata e vivace, l’interfaccia grafica ha un look tutto nuovo. Hideaki Nishino, responsabile dell’esperienza utente e del design della piattaforma su PlayStation, ha delineato le nuove funzionalità che dovrebbero affinare l’esperienza complessiva. Le parole d’ordini sono: risparmio di tempo e un’esperienza gratificante.

Come per PS4, sarà possibile premere il tasto PS sul controller in modalità di riposo per avviare la console e selezionare il proprio profilo giocatore. Una volta fatto, tutto è stato semplificato per poter accedere rapidamente a giochi, comunicazione con gli amici, impostazioni, ecc.

L’interfaccia della PS5

L’interfaccia appare più veloce nella navigazione del menu. Sullo schermo vediamo la visuale dell’ultimo gioco aperto o consigliato e in generale sembra tutto più visivo ed ergonomico rispetto alla precedente PlayStation.

Le attività

L’idea più originale della nuova interfaccia vede l’introduzione nella parte inferiore dello schermo delle “Carte”. In particolare, mostreranno gli elementi chiave dei giochi in corso, le attività appena completate o suggerite, gli ultimi video o foto acquisite.

Tra le carte che compaiono, c’è una nuova funzione chiamata “Attività”. Si tratta di informazioni relative ai propri giochi per “rimuovere le barriere dal gioco”. Ciò consentirà di conoscere i progressi, cosa si è perso, missioni da recuperare, sfide con altri giocatori o segmenti della storia a cui accedere direttamente. È possibile visualizzare queste schede attività in qualsiasi momento in modalità “Picture in picture” senza uscire dal gioco corrente.

Sarà anche possibile ottenere aiuto per avanzare nel gioco, per vincere una sfida, con video proposti per determinati giochi (probabilmente titoli PlayStation soprattutto). Potrebbero apparire come una PinP (Picture in Picture) Card mentre continui a giocare.

Giocare con gli amici

Saranno incoraggiate anche le conversazioni con gli amici. Le notifiche appariranno sullo schermo invitandoti a unirti a loro in un gioco, chattare o guardare un video insieme. L’invito può provenire da una PS4, PS5 o dall’applicazione mobile. E puoi persino guardare la sua partita attuale bloccando il video sullo schermo o in modalità PiP.

Queste informazioni appariranno anche nelle Mappe, come i giochi multiplayer offerti in un gioco diverso da quello a cui stai giocando.

Puoi anche condividere screenshot scattati con i tuoi amici tramite uno strumento di editing molto più completo, con la possibilità di aggiungere un messaggio scritto o dettato dal controller tramite il microfono di bordo.

Queste e altre novità ci attendono il 19 Novembre!