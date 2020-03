Quanta coda c’è al Supermercato? Te lo dice Filaindiana.it

Fare la spesa ai tempi del Coronavirus rischia di essere un’operazione snervante. Non bastassero i guanti, la mascherina, le distanze di sicurezza e i timori di contagio, spesso a metterci davanti ulteriori ostacoli ci pensano le code ai supermercati che ci obbligano a ritornare oppure a lunghe attese.

Per capire qual è la situazione al nostro supermercato di fiducia, è nato il portale Filaindiana.it che segnala quanta coda c’è in tempo reale. Sapremo così se è il caso di uscire di casa o di attendere un orario più favorevole.

In pratica, basta recarsi sul sito e verranno visualizzati in automatico i punti vendita della zona in cui vi trovate: a tale proposito è necessario attivare la geolocalizzazione.

Sulla mappa vedrete le diverse insegne, contraddistinte dal colore verde, giallo o rosso a seconda dell’attesa prevista. Cliccando sopra il logo otterrete ulteriori informazioni, come quella del numero di clienti già in coda per fare la spesa. Potrete anche segnalare all’app di essere in coda fuori da un negozio.

Al momento il servizio Filandiana.it è attivo solo in Lombardia, ma i responsabili del portale stanno lavorando per estenderne il funzionamento.