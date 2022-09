Quattro modi per sbloccare iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max e 13/12 senza sapere codice

“Come sbloccare un iPhone 13 Pro Max (e altri modelli) disabilitati per errore di codice o con display rotto“

Prima o poi può capitare a tutti che utilizzando l’iPhone 13 Pro Max, per errore di codice o per altri motivi lo disabilitiamo.

In queste circostanze l’importante è mantenere la calma e non andare in panico perché le soluzioni per sbloccare il nostro iPhone senza codice o con display rotto ci sono, basta adottare questi suggerimenti e scegliere il secondo metodo suggerito.

Senza dubbio l’iPhone 13 Pro Max è uno smartphone dell’Apple abbastanza costoso e collocato in una fascia di prezzo piuttosto alta, pertanto se il display accidentalmente si rompe o si digita erroneamente il codice di sblocco, blocchiamo il cellulare, e allora è giustificabile ogni preoccupazione e timore soprattutto per chi lo usa in un ambiente di lavoro o di studio.

Può anche capitare che nonostante si è provveduto alla pronta sostituzione dello schermo rotto dell’iPhone, Face ID non funzioni o possa essere bloccato sul dispositivo o che addirittura per un errore di codice non si accende.

Ormai si fa tutto con i cellulari, dalle ricerche alle ricette, chat, social, utilizzo di mappe per la navigazione: diviene impossibile non utilizzare i nostri iPhone nonostante possano presentarsi disavventure come quelle anzi dette che non ci consentono l’utilizzo.

Adesso scopri come attivare la modalità di recupero sull’iPhone per inizializzarlo e configurarlo di nuovo.

Metodo 1. Sbloccare iPhone 14/13/13 Pro Max codice dimenticato senza PC

Sbloccare un iPhone 14/13/13 Pro Max non è passaggio semplice se cerchi una soluzione sul sito Apple perché, se non si ricorda la password il ripristino può andare a buon fine solo utilizzando obbligatoriamente un computer per attivare poi la modalità di recupero sull’iPhone.

Il problema si presenta tutte quelle volte in cui, dimenticato il codice, non si disponga di un personal computer: come sbloccare l’iPhone senza PC?

Attraverso l’utilizzo dell’applicazione Dov’è sarà possibile sbloccare l’iPhone oltre a localizzarlo nel caso di smarrimento del cellulare.

“Dov’è” è un applicazione che funziona su iPhone, iPad e Mac, anche quando i dispositivi che si stanno cercando sono offline e inoltre utile per sbloccare l’iPhone 4/13/13 Pro Max quando si è dimenticato il codice e non si dispone un PC.

Basterà aprire una pagina internet da qualsiasi dispositivo e andare sul sito web di iCloud, loggarsi e dal menu, tra le diverse opzioni da utilizzare, cliccare su “Trova iPhone”.

A questo punto è possibile visualizzare i dispositivi disponibili e scegliere l’iPhone bloccato, dopo di che si potrà anche procedere alla rimozione del passcode dal cellulare cancellandolo.

Una volta che l’iPhone è stato cancellato, basterà configurarlo come si fa normalmente alla sua prima accensione ed inizierà a funzionare.

Metodo 2. Come sbloccare iPhone 14/13/13 Pro Max senza codice/Face id/Touch ID/iTunes

Il recupero dell’account di un iPhone con il software 4uKey senza che si ha la possibilità di usare: codice, FaceID, Touch ID o iTunes è un procedura semplice e veloce.

Il metodo 4uKey per iOS oltre ad essere compatibile con i più recenti iPhone, iPad 15, iPhone 13 o iCloud, consente di sbloccare il display dell’iPhone in pochi minuti perché il programma è capace di:

– rimuovere il passcode a 4 cifre o 6 cifre, il Touch ID e Face ID;

– bypassare lo schermo MDM & il profilo MDM

– rimuove l’ID Apple da iPhone/iPad/iPod senza Password

– riparare iPhone/iPad/iPod Touch disabilitati senza iTunes o iCloud.



In pratica 4uKey può risolvere tutti i problemi, addirittura può ripristinare le impostazioni di fabbrica dell’iPhone è utilizzarlo nuovamente come se fosse la prima volta.

Ecco i passaggi da seguire:

Scaricare il software 4uKey (Windows o Mac) e avviarlo

Collegare l’iPhone al computer con il software aperto. Se non viene rilevato, è necessario impostare il dispositivo in “Modalità Recupero” o “Modalità DFU”

Seguire le istruzioni del software e scaricare il pacchetto firmware



Fare click su “Inizia a rimuovere” per andare a sovrascrivere il sistema operativo





Reimpostare la password





Metodo 3: Come Sbloccare iPhone 14/13/13 Pro Max con iTunes/Finder

Sbloccare un iPhone 14/13/13 Pro Max disabilitato con iTunes non è difficile, anche se la procedura migliore e più efficace consiste nell’applicare il secondo metodo.

Innanzitutto è necessario disporre di un computer o Mac per collegarci l’iPhone bloccato e consentire ad iTunes di sincronizzare il dispositivo per poi creare il backup.

Con il backup si possono ripristinare i dati e le impostazioni mentre se non si è mai eseguito il backup dell’iPhone prima di aver dimenticato il passcode, non sarà possibile ripristinare i dati su iPhone e il passcode e i dati verranno cancellati dopo il ripristino con iTunes o Finder

Bene, ora una volta effettuata la sincronizzazione e il backup, selezionare “Ripristinare” il tuo dispositivo per procedere con lo sblocco.

Metodo 4: sbloccare iPhone con Apple Watch

Esiste ancora un altro metodo che funziona per sbloccare l’iPhone 14/13/13 Pro Max senza codice attraverso l’impiego di un Apple Watch.

Per sbloccare un iPhone con Apple Watch bisogna partire dalla funzione Face ID del cellulare cliccandoci sopra e poi inserire il codice richiesto.

Successivamente individuare la funziona “Sblocca con Apple Watch” e attivare la funzionalità selezionando sulla levetta accanto al nome del proprio Apple Watch.

Bene, dopo questa prima configurazione è necessario indossare una mascherina e simulare la riattivazione del proprio iPhone come si farebbe normalmente, ad esempio sollevandolo o cliccando sul display.

Adesso è il momento di guardare il cellulare e se tutto va come previsto, si dovrebbero percepire una serie vibrazioni sul polso con conseguente sblocco del lucchetto: dall’icona del lucchetto aperto cliccare su Scorri per accedere al dispositivo.

Nota bene che la prima volta che tenti di sbloccare iPhone con Apple Watch dopo tempo (o dopo la prima attivazione della funzione in oggetto), dovrai digitare il codice di sblocco di iPhone, per sicurezza.

In conclusione, nonostante ci sono vari metodi per sbloccare l’iPhone, il migliore in assoluto non è altro che il secondo metodo 4uKey per iOS, perché sblocca l’iPhone in pochi minuti senza nessuna difficoltà e senza richiedere competenze tecniche al proprietario di un iPhone, così tutto potranno farlo con semplicità e velocità.