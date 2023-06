realme 11 Pro+ e realme 11 Pro ufficiali: 5G, display curvi e camera da 200 Megapixel solo per la versione Plus

Doppia presentazione questa mattina per realme, che ha lanciato ufficialmente anche in Italia i due modelli realme 11 Pro+ e realme 11 Pro. Entrambi i dispositivi dispongono di connettività 5G, di un display curvo da 6,7 pollici, con refresh rate a 120Hz, di touch sampling rate a 1260 Hz e di una vocazione prettamente fotografica. Ma proprio sulla fotocamera ci sono le differenze più importanti fra i due smartphone.

realme 11 Pro+

La versione plus si distingue per la sua fotocamera principale da 200 Megapixel, con luminosità f/1.7 e con SuperZoom OIS. Offre un sensore da 1/1,4 pollici, una dimensione dei pixel di 2,24μm e un’apertura di f/1,69.

Grazie alla tecnologia In-sensor Zoom, il realme 11 Pro+ 5G è in grado di supportare la modalità di zoom 2x/4x lossless, che consente al sensore di passare da una modalità di immagine all’altra ottenendo lo stesso numero di pixel reali in diversi segmenti focali, in modo che la composizione dello scatto sia più libera, indipendentemente dalla distanza.

Il realme 11 Pro+ 5G dispone anche di interessanti funzioni della fotocamera, come Ritratto di Gruppo e One Take, che viene utilizzato per la composizione intelligente con l’algoritmo AI, per generare più foto “best-angled” contemporaneamente.

Grazie alla collaborazione con Lonely Planet, la modalità street photography permette di scattare fotografie utilizzando filigrana e filtri che donano alle immagini un’atmosfera originale e vintage.

La fotocamera da 200 Megapixel è affiancata da altri due sensori: un ultrawide da 8 Megapixel f/2.2 e una macro da 2 Megapixel f/2.4. Nella parte frontale, infine, una fotocamera da 32 Megapixel, f/2.5.

realme 11 Pro: le differenze rispetto alla versione Plus

Con la versione 11 Pro si compie più di un passo indietro rispetto al top di gamma. Questo modello è infatti dotato di una fotocamera principale da 100 Megapixel, f/1.8, 26mm, OIS, ma il secondo sensore è solo da 2 Megapixel e serve unicamente per la gestione della profondità di campo. Manca del tutto un obiettivo ultragrandangolare, caratteristica invece presente sulla maggior parte dei concorrenti della stessa fascia.

La selfie cam è invece una 16 Megapixel con apertura f/2.5.

Entrambi i telefoni riprendono video in 4K, ma solo alla risoluzione massima di 30 frame al secondo.

Processore Mediatek

Gli smartphone sono entrambi mossi dal processore Mediatek Dimensity 7050 a 6 nanometri e integrano una scheda grafica Mali-G68. Non hanno memoria espandibile né jack per le cuffie da 3,5 millimetri.

Entrambi dispongono di batteria da 5.000 mAh, ma diverse sono le velocità di ricarica rapida cablata: 100 W per la versione Plus, 67 W per quella base. Il lettore delle impronte digitali è presente ed è posto sotto lo schermo.

I dispositivi integrano Android 13 con l’interfaccia Realme UI 4.0. Non sono presenti certificazioni IP per la protezione dei dispositivi da acqua e polvere.

Prezzi, colori e disponibilità

realme 11 Pro+ 5G con 12GB+512GB al prezzo di 519,99 euro (con offerta di lancio a 469,99 euro).

realme 11 Pro 5G sarà disponibile in due varianti, con 8GB+256GB al prezzo di 399,99 euro (con offerta di lancio a 369,99 euro), con 8GB+128GB al prezzo di 379,99 euro.

Entrambi i modelli saranno disponibili nei colori Sunrise Beige e Astral Black, in vendita da Euronics, MediaWorld, Unieuro, Expert, Trony e Amazon.