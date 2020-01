Realme X50 5G ottiene la certificazione Teena e si mostra in foto

Realme continua imperterrita a presentare nuovi modelli di smartphone. L’ultilmo in ordine di tempo è X50 5G, sarà lanciato ufficialmente il 7 gennaio e che oggi ha ricevuto la certificazione TENAA (ente certificatore cinese). Proprio per questo motivo siamo venuti a consocenza di alcune sue specifiche tecniche.

Il sito web dell’autorità cinese rivela che l’X50 5G sfoggerà un display da 6,57″ e integrerà una batteria da 4.100 mAh, che a giudicare dai precedenti teaser ufficiali dovrebbe supportare lo standard VOOC 4.0 capace di ricaricare le celle da 0 al 70% in 30 minuti.



L’elenco delle specifiche tecniche rivela inoltre che X50 5G avrà uno spessore di 8,9 mm e supporterà due Sim card.

Realme, che ha da poco presentato in Italia il suo top di gamma X2 Pro, non ha ancora rivelato ufficialmente la scheda tecnica completa dell’X50 5G, ma ha condiviso alcune immagini dello smartphone che ne mostrano il design.

In aggiunta a questi, il CMO dell’azienda cinese, Xu Qi Chase, ha pubblicato oggi una nuova immagine che mostra il display con un foro nella parte alta sinistra dello schermo, che ospiterà una doppia fotocamera frontale.

Inoltre, Chase ha anche condiviso una foto scattata con la fotocamera ultrawide del Realme X50 5G. Tutta da gustare (vedi l’immagine qui sotto).

Fonte