Si è conclusa in tarda mattinata la presentazione (in streaming) del nuovo realme X50 5G, smartphone di fascia media con connettività 5G. Cuore del sistema è il nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 765G, un chip octa core con frequenza massima di 2,4 GHz. A bordo 6 GB di Ram e 128 GB di storage, ma c’è anche una versione con 8 GB di memoria.

Il display

Il pannello IPS LCD montato sul realme X50 5G ha una diagonale da 6,57″, una risoluzione di 1.080×2.400 pixel, con refresh rate a 120 Hz, e una densità di pixel pari a 401 ppi. Il display copre tutto il fronte del telefono fatta eccezione per i due fori in alto a sinistra che ospitano le due fotocamere anteriori da 16+2 Megapixel.

Fotocamere

Il comparto fotografico si completa sono un quadruplo sensore sul retro del telefono da 48+8+8+2 Megapixel, (c’è tutto quello che serve, dalla macro al sensore per la profondità di campo) che permette all’X50 anche di girare video con risoluzione fino a 4K a 30 fps.

Sensori e batteria

Non manca davvero nulla nemmeno per tutto quello che riguarda il resto della dotazione. realme X50 5G è dotato di connettività Bluetooth ma anche dell’NFC, indispensabile per i pagamenti i mobilità. C’è anche il sensore di impronte digitali montato sul fianco. Infine, la batteria da 4.200 mAh ed è dotata di ricarica rapida a 30W. In soldoni significa che potrete ricaricare lo smartphone fino al 70% in appena 30 minuti.

Prezzi e disponibilità

realme X50 viene venduto a 369,90 euro nella versione con 6 GB di Ram, mentre quella con 8 GB costa 389,90. A conti fatti è uno degli smartphone 5G più convenienti sul mercato e non solo per il chip 5G ma anche per la dotazione davvero di fascia superiore.