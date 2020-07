YouTube vuole incassare: arriva la pubblicità anche nei video da 8 minuti

L’abbonamento YouTube Premium, che permette di rimuovere gli annunci pubblicitari sulla piattaforma video, potrebbe diffondersi più velocemente di quanto previsto. Google ha infatti annunciato che il numero di annunci pubblicitari su YouTube aumenterà enormemente entro la fine di luglio.

Fino ad oggi, solo i video di durata superiore ai 10 minuti su YouTube includevano gli annunci mid-video. Questo è uno dei motivi per cui il formato da 10 minuti e così apprezzato dai creatori di contenuti che possono aumentare così le entrate generate dalle pubblicazioni. In un’e-mail inviata agli interessati, l’azienda avverte che abbasserà questo criterio a tutti i video di almeno 8 minuti.

La crisi economica, unita a quella sanitaria, ha portato un calo significativo delle entrate generate dalla pubblicità. Il cambiamento nella politica di Google sull’aggiunta di annunci ai video su YouTube sembra essere una conseguenza diretta di questa crisi che per un’azienda che vive in gran parte sulle entrate pubblicitarie. Questa modifica alle norme provocherà senza dubbio nuove iscrizioni a YouTube Premium: un vero win-to-win per Google.