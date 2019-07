Recensione Suunto Traverse: l’orologio per gli escursionisti

Su Cellulare Magazine abbiamo già parlato di smartwatch Suunto (Suunto 9). Oggi invece parliamo di uno di quegli orologi GPS che appartengono alla linea Suunto Traverse. Si tratta di un orologio da polso che può essere collegato e sincronizzato agli smartphone Andorid e iOs grazie all’app Suunto.

Qual è il suo prezzo?

I prezzi dei vari modelli Suunto variano in base alle caratteristiche degli stessi. Diciamo che possono variare da circa 220 euro fino a modelli che costano più di 500 euro.

Adesso vedremo insieme 3 modelli simili tra loro ma con caratteristiche piuttosto differenti.

Suunto Traverse Alpha

Questo orologio è quello perfetto per tutti gli appassionati di trekking e va detto che è una vera garanzia per tutti coloro che amano le esplorazioni.

Un modello che, dal punto di vista puramente estetico, si presenta decisamente sportivo e ha un cinturino in nylon idrorepellente e un vetro in cristallo zaffiro completamente antigraffio.

Ci sono un sacco di opzioni e funzioni che possono essere attivate anche se l’orologio resta molto leggero per essere usato tutti i giorni ma al tempo stesso è anche molto resistente.

Il display si trova incassato in quella che è una lunetta in acciaio inox ed è chiaro che questo accorgimento viene usato proprio perché pensato per le situazioni più difficili.

L’uso del GPS, poi, ha una funzione di orientamento super preciso. Questo modello supporta anche l’app Movescount che offre una serie di mappe topografiche che possono essere usate durante le escursioni.

La batteria, poi, anche con l’utilizzo del GPS, è di lunga durata. Infatti dura più di 100 ore.

durata batteria super lunga

GPS

mappe topografiche

Suunto Traverse Amber

Quella che è la versione Amber del Suunto Traverse resta una delle più competitive tra tutte.

Design molto semplice ma al tempo stesso super curato, è un modello unisex perfetto per uomini e donne.

Questo modello, inoltre, ha la funzione GPS e Glonass, barometro, bussola e altimetro.

Uno Sportwatch che ha un menù semplice e funzioni molto intuitive, così che sia molto facile usarlo. Si può anche connettere tramite il bluetooth al nostro smartphone.

Anche qui l’app Movescount riesce a trovare i tragitti più frequentati, comodi e sicuri.

La batteria, poi, può durare fino a 14 ore e poi si può caricare tramite un cavo USB.

funzioni semplici

menù semplice

leggero e resistente

Suunto Traverse Graphite

Questa è una versione del Suunto Traverse che assomiglia parecchio all’originale ma certamente ha anche il modo di essere sempre più differente.

Questo modello pesa solo 80 grammi ed è molto più leggero di quelli che sono gli orologi precedenti.

I materiali sono leggeri, appunto, ma sempre molto robusti con acciaio inox e il vetro molto resistente. La cassa è in materiale composito e il cinturino è ergonomico e in silicone. La versione Graphite si chiama così anche perché il colore è un grigio molto semplice ma molto elegante.

Funzioni incredibili e perfette per sport estremi, trekking ed escursioni. Ha al suo interno GLONASS e GPS per registrare percorsi e punti di interesse durante l’avventura.

Aggiorna orari, memorizza velocità differenti, altitudini e distanze ed è, anch’esso, in grado di mostrare le mappe più sicure e usate dagli altri escursionisti grazie all’app Movescount.

Impermeabile fino a 100 metri è dotato anche dell’allarme tempesta in caso di un cambiamento climatico repentino.

Questo orologio, poi, è anche contapassi e contacalorie in base anche alle impostazioni che noi inseriremo per il nostro programma di allenamento.

La batteria, poi, dura anch’essa fino a 100 ore consecutive.

impermeabile fino a 100 metri

contapassi e contacalorie

allarme tempesta

Istruzioni e manuale

Questo orologio ha bisogno di poche ma chiare istruzioni che partono dalla conoscenza dei 5 pulsanti che sono attorno alla ghiera del quadrante.

Il pulsante Start è quello che serve proprio per:

accedere al menù di avvio

si può premere per mettere in pausa una registrazione o riprendere poi la stessa o un timer

si può aumentare o diminuire un valore

si può stoppare o salvare una registrazione

Il pulsante Next serve a:

entrare e uscire dal menù

passare da una funzione all’altra

accettare o meno un’impostazione

Il pulsante Light serve per la retroilluminazione o per attivare e disattivare la torcia.

Il pulsante Back lap torna indietro o aggiunge giri.

Il pulsante View serve a vedere tutte le impostazioni sul display.

Dopo questa carrellata iniziale non si può non pensare di collegare il telefonino all’orologio tramite bluetooth e poi scaricare l’app Movescount che ci permette di monitorare i nostri percorsi e i percorsi degli altri dopo aver indicato un posto specifico dove abbiamo deciso di andare.

Basterà poi premere di nuovo Start per avere tutte le funzioni, ancora vergini, a disposizione e quindi iniziare a impostare quello che più ci piace per lo sport o l’escursione che più ci interessa.

Un orologio intelligente e molto semplice da usare.