Redmi Note 7 e 8: la serie che ha infranto tutti i record

Il 2019 sarà ricordato come un anno da record per la serie Redmi Note di Xiaomi. Secondo l’quanto riportato da un recente report Canalys, i modelli Redmi Note 7 e Note 8 risultano essere gli smartphone più desiderati dai consumatori in tutto il mondo.

Redmi Note 7 è entrato a far parte della Global Top 10 Smartphones List del 2019 confermandosi, anche in Italia, come un best-buy assoluto grazie al suo elevato rapporto qualità/prezzo. A distanza di diversi mesi dal suo lancio, la gamma del produttore cinese rimane una delle serie meglio riuscite di Xiaomi e si posiziona al sesto posto di questa speciale classifica annuale.

Redmi Note 7 ha superato i 20 milioni di unità vendute in 7 mesi in tutto il mondo, Redmi Note 8 ha addirittura raggiunto i 10 milioni di unità in soli 3 mesi.

Redmi Note 8 rientra così nella Global Top 10 Smartphones List del quarto trimestre del 2019 e si guadagna il titolo di must-have Android, diventando lo smartphone Android più venduto alla fine del 2019.

Secondo Canalys, Xiaomi è l’unica azienda cinese classificata nella Global Top 10 Smartphones List del quarto trimestre del 2019.

Gli eccellenti risultati ottenuti nel 2019 e l’inizio roseo del 2020, determinato dall’inserimento nella Derwent Top 100 Global Innovators 2020, sono riconoscimenti importanti che premiano Xiaomi per i propri prodotti di elevata qualità a prezzi accessibili.