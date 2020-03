Samsung Galaxy A41 è ufficiale in Giappone

Samsung ha aggiunto un nuovo medio di gamma al portafoglio della serie Galaxy A e questo si chiama Galaxy A41. Si tratta del successore del modello A40 lanciato ad aprile ma la nuova offerta di Samsung racchiude tre fotocamere posteriori e una fotocamera selfie da 25 Megapixel.

Il Galaxy A41 sfoggia un design del display Infinity-U con una notch a goccia, proprio come il suo predecessore, prendendo però in prestito il design del pannello posteriore dal Galaxy A51 e offrendo un grado di protezione ad acqua e polvere di tipo IP68.





Non sono trapelati i prezzi ufficiali di Galaxy A41 ma il telefono è attualmente elencato sul sito Web NTT DoCoMo in Giappone. Sarà disponibile per le opzioni di colore nero, blu e bianco. Il comunicato stampa di Samsung afferma che il telefono sarà in vendita da giugno in poi in Giappone. Tuttavia, non ci sono dettagli sulla sua disponibilità sul mercato internazionale.

Samsung Galaxy A41 è dotato di un display Super AMOLED Full HD da 6,1 pollici con proporzioni 20:9 e rapporto schermo-corpo dell’89%. Dentro è alimentato da un processore octa-core abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata. Inoltre, non è chiaro se l’archiviazione integrata sia espandibile.

Parlando del reparto fotografico, la tripla configurazione della fotocamera posteriore del Galaxy A41 è caratterizzata da un obiettivo grandangolare primario da 48 Megapixel f/2.0. È accompagnato da una fotocamera ultra grandangolare da 8 Megapixel con apertura f/2.2 e campo visivo di 123 gradi e un sensore di profondità da 5 Megapixel. Le responsabilità di selfie e videochiamate saranno gestite da una fotocamera da 25 Megapixel con apertura f/2.2.

Il Galaxy A41 può contare anche su una batteria da 3.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 15W, un sensore di impronte digitali in-display per l’autenticazione.