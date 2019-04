Samsung Galaxy A90 sarà presentato ufficialmente la prossima settimana (il 10 di aprile per l’esattezza), ma già alcuni giorni si conoscono molte delle sue caratteristiche tecniche. Lo smartphone coreano si presenterà infatti con una fotocamera pop-up, ma il suo sistema di funzionamento è apparso oggi in un video rendering 3D che ne mostra l’originalità del design e del concept.

Galaxy A90 infatti dispone di una doppia camera a slider che si solleva in automatico quando si apre la sezione imaging del telefono. Ma c’è di più: una volta estratta, la dual camera slider ruota di 180 gradi in modo da trasformarsi una selfie cam.

Una tale configurazione offre numerosi vantaggi: la possibilità di effettuare i selfie con la fotocamera posteriore permette di avere a disposizione un’ottica di maggiore qualità; la meccanica rotante, inoltre, esclude la necessità di avere un secondo schermo.

Gli svantaggi – invece – riguardano solo la presenza di un’altra parte mobile che, a livello meccanico, potrebbe rappresentare una fragilità.

Il Samsung Galaxy A90 non dovrebbe essere dotato dello sblocco facciale ma avrà un lettore delle impronte digitali sotto al display. Una cosa che il video non chiarisce è se è possibile chiudere la camera slider anche quando essa è rivolta in avanti, in modalità selfie.



La serie Galaxy A non è nuova al concetto di sperimentazione: proprio sulla serie A, lo scorso anno, ha fatto la sua comparsa la prima camera al mondo dotata di quattro sensori. Questa linea ha inoltre portato all’esordio la prima fotocamera anteriore caratterizzata da un piccolo foro nel display e il primo notch di Samsung.