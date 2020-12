Le Galaxy Buds Pro compaiono sull’app ufficiale con funzione 3D audio

Oltre ai futuri Galaxy S21, Samsung è al lavoro anche sulle chiacchierate cuffie true-wireless Galaxy Buds Pro scoperte di recente in un breve video animato.

Oggi, l’aggiornamento dell’app Galaxy Wearable ci fornisce alcune conferme attraverso degli screenshot mirati permettendoci di scoprire le funzioni future tra cui la cancellazione attiva del rumore e l’ambient sound.

Tra queste troveremo una funzione di rilevamento vocale che, quando è abilitata, dovrebbe disattivare l’audio dei media riprodotti e passare velocemente a quella di “trasparenza” (senza la riduzione del rumore attiva) quando si parla con qualcuno al telefono.

La pagina GitHub dedicata a questo leak indica anche che i Galaxy Buds Pro avranno un’opzione “3D audio” per simulare la spazializzazione del suono a 360° nell’ambiente. Tuttavia, questa funzione sarebbe riservata solo ai dispositivi Samsung con One UI 3 e Android 11. Infine, l’app ha confermato anche il design dei Galaxy Buds Pro così come l’abbiamo visto nei mesi precedenti.