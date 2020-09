Samsung ha presentato il modello Galaxy S20 FE (dove FE sta per Fan Edition): si tratta di uno smartphone dell’ultima e più evoluta gamma di prodotti dell’azienda sudcoreana, venduta a un prezzo più accessibile: e cioé a 669 euro nella versione 4G (disponibile solo su Samsung.com e Amazon), e a 769 euro nella versione 5G.

Galaxy S20 FE: display a 120HZ

Galaxy S20 Fe è dotato di un display da 6,5 pollici flat Full HD, un Super Amoled con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione di 1.080×2.400 pixel).

Il dispositivo dispone di un evoluto comparto imaging: sulla parte frontale c’è una fotocamera selfie da 32 Megapixel (F2.2), mentre sul retro ci sono 3 ottiche: una da 12 Megapixel ultra grandangolare (F2.2), una wide sempre da 12 Megapixel (F1.8) e un tele da 8 Megapixel (F2.4) con zoom ottico 3x, e una risoluzione fino a 30x (ottico + digitale).

Il telefono è mosso dal processore Exynos 990, un octa core con frequenza massima di 2,73 GB, coadiuvato da 6 GB di Ram (LPDDR5) e 128 GB di memoria interna.

A muovere il dispositivo una batteria da 4.500 mAh che supporta sia ricarica rapida con cavo sia quella wireless.

Non manca il sensore ottico per il riconoscimento delle impronte digitali, la connettività Nfc per effettuare pagamenti con lo smartphone e lo speaker stereo con tecnologia AKG. Galaxy S20 FE è resistente all’acqua con certificazione IP68.

Disponibilità, colori e promo

Il prodotto arriverà in 6 colorazioni esclusive: Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White e Cloud Orange.

È possibile prenotare Galaxy S20 FE dal 23 settembre al 1 ottobre 2020 su Samsung.com. Effettuando il preorder di Galaxy S20 FE, i consumatori potranno scegliere di ricevere in omaggio la nuova smartband Galaxy Fit2, oppure, per gli appassionati di gaming, 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e il Game Controller dedicato. Inoltre, attraverso Samsung Value è possibile ricevere la super valutazione del proprio dispositivo usato, oppure si può scegliere di ripartire il costo di Galaxy S20 FE con un finanziamento a tasso zero sullo shop online Samsung.com