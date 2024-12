Samsung Galaxy S25 Plus: un benchmark rivela un chipset diverso dalle attese

Recenti benchmark rivelano che il Samsung Galaxy S25 Plus (o per lo meno alcune versioni del modello) utilizzerebbe un chipset Exynos 2500, una notizia che ha sorpreso sia gli utenti sia gli esperti del settore.

In realtà, le precedenti recenti indiscrezioni indicavano una dotazione esclusiva di Snapdragon 8 Elite per tutti i modelli della serie S25. Nello specifico, il punteggio di Geekbench per il Galaxy S25 Plus segnala una prestazione a livello di single-core di 2.358 e un punteggio multi-core di 8.211, valori superiori rispetto al Galaxy S24 Plus, che si attestava intorno a 2.125 e 6.571.

Tuttavia, i risultati ottenuti rimangono inferiori rispetto ai benchmark associati allo Snapdragon 8 Elite.

Chipset Exynos 2500 e risultati sorprendenti

Il punteggio ottenuto dal Galaxy S25 Plus con l’Exynos 2500, seppur più elevato rispetto al modello precedente, desterebbe preoccupazioni considerevoli tra gli appassionati. Le prestazioni multi-core, sebbene migliorate, non raggiungono i livelli attesi, poiché la versione del Galaxy S25 Plus con chipset Snapdragon 8 Elite ha registrato un impressionante punteggio di 3.160 in single-core e 9.941 in multi-core. Questa discrepanza ha spinto a interrogarsi sulle reali capacità della Galaxy S25 Plus con il chipset Exynos.

Implicazioni per i modelli Galaxy S25

La scoperta di un chipset Exynos per la Galaxy S25 Plus potrebbe avere implicazioni complesse, soprattutto per i clienti europei. In passato, infatti, Samsung ha riservato il chipset Snapdragon al mercato statunitense, l’Exynos all’Europa. Gli utenti statunitensi potrebbero quindi continuare a beneficiare delle prestazioni superiori offerte dallo Snapdragon 8 Elite.

Prospettive future e attese per il rilascio

La sicurezza sui chipset adottati dalla serie Galaxy S25 si avrà solo con la presentazione dei nuovi flagship, che potrebbe avvenire il 22 gennaio. La situazione attuale, tuttavia, ha gettato un po’ di scompiglio fra i potenziali acquirenti, che si chiedono se il chipset Exynos comprometterà l’esperienza d’uso. L’emergere di queste informazioni pone interrogativi sul futuro della gamma Galaxy S25 e sulla scelta del chipset. Gli appassionati e gli esperti del settore rimangono in attesa di ulteriori sviluppi e chiarimenti ufficiali.