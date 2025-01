Samsung Galaxy S25 ufficiali: specifiche, AI e prezzi per l’Italia [video anteprima]

Samsung ha presentato i nuovi Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ e Galaxy S25, dispositivi che rappresentano un passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi mobili. La serie si distingue per l’introduzione di strumenti multimodali che combinano testo, immagini, voce e video per offrire un’esperienza d’uso personalizzata e naturale. Grazie al processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy, questi smartphone garantiscono prestazioni elevate, con il supporto di funzioni avanzate di IA residenti sul dispositivo così da assicurare la privacy.

Intelligenza artificiale avanzata e multimodale

Now Brief rappresenta una delle funzioni più avanzate e versatili introdotte nella serie Galaxy S25. Questo strumento utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare costantemente le attività dell’utente, per offrire suggerimenti proattivi direttamente sulla schermata di blocco. La funzione non si limita a notifiche statiche, ma si evolve in base al comportamento dell’utente, con azioni contestuali che migliorano la produttività e la gestione del tempo. Ad esempio, se si ha in programma un evento in calendario, Now Brief potrebbe suggerire di impostare un promemoria, avviare la navigazione verso la destinazione o condividere l’evento con un contatto. Durante la giornata lavorativa, lo strumento può proporre di silenziare le notifiche non prioritarie per ridurre le distrazioni. In caso di utilizzo frequente della fotocamera o di app per la produttività, Now Brief fornisce scorciatoie personalizzate per accedere rapidamente alle funzionalità più utilizzate.

Personal Data Engine: la chiave per un’IA sicura e personalizzata

Alla base delle funzionalità di Now Brief c’è il Personal Data Engine, una piattaforma progettata per analizzare in modo sicuro i dati dell’utente. Tutti i processi di analisi avvengono direttamente sul dispositivo, perché non avvenga la trasmissione di dati sensibili a server esterni. Questo approccio garantisce che l’esperienza sia completamente personalizzata scambiare informazioni con l’esterno. Le preferenze e i modelli di utilizzo vengono continuamente aggiornati, ciò consente a Now Brief di adattarsi dinamicamente alle esigenze in evoluzione.

Gemini e l’integrazione con Now Brief di Galaxy S25

Now Brief lavora in sinergia con l’assistente vocale Gemini per creare un’esperienza completamente fluida e integrata. Ad esempio, un comando vocale può attivare azioni suggerite da Now Brief, come aggiungere un appuntamento al calendario o inviare un messaggio precompilato.

Ricerche contestuali e azioni proattive

Oltre a Now Brief, la serie Galaxy S25 offre altre funzioni IA che si distinguono per la capacità di comprendere il contesto. Le ricerche contestuali analizzano l’attività in corso e suggeriscono azioni successive pertinenti. Ad esempio, durante la visualizzazione di un video o di una pagina web, il dispositivo potrebbe proporre di condividere il contenuto con un contatto o salvarlo per una consultazione futura.

Design e materiali

La serie Galaxy S25 si distingue per un design elegante e funzionale. Il Galaxy S25 Ultra utilizza un telaio in titanio combinato con il vetro Corning Gorilla Armor 2. I modelli Galaxy S25 e S25+ includono materiali riciclati come alluminio armato e cobalto rigenerato. L’intera serie è stata progettata per essere più sottile e leggera rispetto alle versioni precedenti, per migliorare l’ergonomia e la portabilità.

Specifiche principali Galaxy S25

Il Galaxy S25 Ultra è dotato di uno schermo da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e tecnologia Dynamic AMOLED 2X, offrendo immagini nitide e colori vivaci con un refresh rate adattivo fino a 120 Hz. La fotocamera principale da 200 Mpixel è accompagnata da un sensore ultra-grandangolare da 50 Mpixel e da due teleobiettivi che supportano rispettivamente zoom ottico 5x e 3x. La batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia prolungata, supportata da una ricarica rapida che consente di raggiungere il 65% di carica in soli 30 minuti. Le configurazioni di memoria includono opzioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB, con prezzi a partire da 1.499 euro fino a 1.859 euro per la versione con maggiore capacità.

Il Galaxy S25+ offre un display da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e la stessa tecnologia AMOLED del modello Ultra. La configurazione della fotocamera include un sensore principale da 50 Mpixel, un ultragrandangolare da 12 Mpixel e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. La batteria da 4.900 mAh supporta la ricarica rapida fino al 65%, garantendo una carica sufficiente per l’intera giornata. Le opzioni di memoria comprendono 256 GB e 512 GB, con prezzi rispettivamente di 1.189 euro e 1.309 euro.

Il Galaxy S25 ha uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione FHD+ e la stessa tecnologia AMOLED dei modelli superiori. La fotocamera principale da 50 Mpixel è abbinata a un ultragrandangolare da 12 MP e a un teleobiettivo con zoom ottico 3x. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida fino al 50%. Le configurazioni di memoria includono 128 GB, 256 GB e 512 GB, con prezzi che partono da 929 euro e arrivano a 1.109 euro.

Esperienza fotografica e multimediale

Funzioni come il controllo della profondità di campo con Diaframma Virtuale e la modalità Log per video consentono una gradazione cromatica precisa, oltre alla possibilità di utilizzare strumenti avanzati per la post-produzione direttamente sul dispositivo. La tecnologia Regola Audio isola specifici suoni nei video, permettendo di rimuovere rumori indesiderati o enfatizzare elementi particolari.

Sicurezza e aggiornamenti

La sicurezza è garantita da uno strato aggiuntivo di protezione nel sistema operativo One UI 7, che include funzionalità avanzate come la crittografia post-quantistica e una nuova dashboard per monitorare lo stato di sicurezza dei dispositivi connessi. Samsung offre sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza, assicurando una lunga durata per l’intera serie Galaxy S25.

Disponibilità e promozioni

La serie Galaxy S25 è disponibile in Italia dal 22 gennaio 2025. Gli utenti che acquistano uno dei modelli entro il 6 febbraio 2025 possono beneficiare della promozione che consente di raddoppiare gratuitamente lo spazio di archiviazione scelto. Questa offerta rende accessibili modelli con maggiore memoria senza costi aggiuntivi, come il Galaxy S25 Ultra da 1 TB al prezzo della versione da 512 GB.

Prezzi e versioni della serie Galaxy S25

La serie Galaxy S25 è disponibile in Italia a partire dal 22 gennaio 2025. I prezzi variano in base al modello e alla configurazione di memoria.

Il Galaxy S25 Ultra è proposto a partire da 1.499 euro per la versione con 256 GB di memoria, 1.619 euro per quella con 512 GB e raggiunge 1.859 euro nella configurazione da 1 TB. Per il Galaxy S25+ i prezzi partono da 1.189 euro per la variante da 256 GB e salgono a 1.309 euro per quella da 512 GB. Il Galaxy S25, infine, è disponibile a partire da 929 euro per la versione da 128 GB, 989 euro per quella da 256 GB e 1.109 euro per la configurazione da 512 GB. Samsung offre una promozione valida fino al 6 febbraio 2025 che consente di raddoppiare gratuitamente la memoria interna del modello scelto. Ad esempio, è possibile acquistare il Galaxy S25 Ultra da 512 GB al prezzo della versione da 256 GB, o ottenere la configurazione da 1 TB al prezzo di quella da 512 GB. Lo stesso vale per il Galaxy S25+ e il Galaxy S25, rendendo più accessibili le opzioni con maggiore capacità di archiviazione.

I modelli sono disponibili in diverse colorazioni. Il Galaxy S25 Ultra è proposto in Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver e Titanium Gray. Il Galaxy S25 e il Galaxy S25+ sono disponibili in Silver Shadow, Navy, Icyblue e Mint.