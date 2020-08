Samsung Galaxy Z Fold2: il primo video pubblicitario ufficiale

Il Samsung Galaxy Z Fold2 5G è stato presentato il 5 agosto nel corso dell”evento Unpacked in cui è stata lanciata la gamma Galaxy Note20.

Il nuovo smartphone del produttore coreano con schermo pieghevole è tuttavia rimasto da allora piuttosto misterioro. Samsung ha infatti pubblicato le sue foto ufficiali, ma pochissimi sono stati i cenni alle specifiche tecniche, alla data di commercializzazione e al suo prezzo.

Oggi è trapelato un video pubblicitario del telefono che mostra meglio il nuovo dispositivo. Nella clip vengono finalmente messe in chiato alcune delle sue caratteristiche chiave, a partire dalla sua doppia modalità di telefono e tablet che si ottengono aprendo e chiudendo il dispositivo.



Il display in vetro ultrasottile (UTG) da 7,6″offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed è dotato della modalità Adaptive Flex per l’acquisizione più semplice di foto e video. In più, è un campione del multitasking e permette di utilizzare fino a tre applicazioni contemporaneamente. Galaxy Z Fold2 5G consente l’utilizzo in wireless di DeX proprio come visto sui Note20.



Il telefono dovrebbe essere disponibile in preordine il 1 settembre, data entro la quale speriamo di saperne molto di più anche sulle altre specifiche tecniche del flessibile.