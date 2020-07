Samsung: il Galaxy Note 20 sarà molto più alto del Galaxy Note 10

Sembra che il Samsung Galaxy Note 20 sarà notevolmente più grande del Note 10 e ora possiamo scoprirne le differenze. Il noto leaker Ice Universe ha condiviso i render dei due dispositivi fianco a fianco in una sola immagine per confrontarli direttamente e, come si può notare, il Galaxy Note 20 è considerevolmente più alto del Note 10 mentre la differenza di larghezza non sembra essere pronunciata.

Le cornici laterali sul Galaxy Note 20 potrebbero sembrare più spesse perché il display passa da curvo a piatto. Allo stesso tempo, il foro della fotocamera del display si è ridotto di molto.

Il leaker afferma che il Note 20 è 1 cm più lungo del Note 10 ribadendo inoltre che entrambi i telefoni hanno un display Full-HD+ con una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Rivolgendo lo sguardo al modello più potente, i rumors sembrano puntare nella direzione di due dispositivi Galaxy Note 20, il modello normale e “Ultra” saltando quest’anno il modello “Plus”.

I due gioiellini con il pennino saranno svelati il prossimo 5 agosto durante un evento di lancio in streaming. Oltre a questi, dovrebbe essere lanciati anche il Galaxy Z Flip 5G.