Samsung ha scelto: il nome del suo prossimo flagship sarà Galaxy S20 e non Galaxy S11. Le informazioni, giunte in origine dall’affidabile leaker Iceuniverse, sono state oggi confermate dallo stesso blogger con un tweet.



Il cambio di nome è stato a lungo dibattuto ma si sarebbe giunti alla decisione di scegliere Galaxy 20 per un motivo sostanziale. Il 2020 segna l’inizio di un nuovo decennio di sviluppo e tecnologia e Samsung lo vuole festeggiare regalando al suo nuovo top di gamma il numero dell’anno che sta per cominciare, dopo aver concluso quello vecchio con all’attivo ben 10 flagship della serie Galaxy S.

Insomma, S20 segnerà a tutti gli effetti l’inizio di una nuova era:

il produttore sudcoreano promette fuochi di artificio con la sua prossima gamma di dispositivi top che dovrebbe comprendere almeno tre modelli, se non addirittura quattro: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20e e Galaxy S20 5G. Gli smartphone utilizzeranno il processore Exynos 990 in alcuni mercati (fra cui con molta probabilità quello europeo) e il chipset Snapdragon 865 nella maggior parte dei mercati, avranno batterie più affidabili dei loro predecessori (si dice che il Galaxy S20+ potrebbe integrare un’unità da 5.000 mAh) e saranno resi ufficiali l’11 febbraio, per poi andare in vendita il 18 febbraio.



Si prevede che sia S20 sia S20+ integreranno quattro fotocamere: su tutti svetta il sensore principale da 108 Megapixel che sarà abbinato con molta probabilità a un tele con zoom ottico 5X e a un sensore ultra grandangolare.

Il display del Samsung Galaxy S20 avrà inoltre una frequenza di aggiornamento di 120Hz, secondo lo stato dell’arte degli schermi più evoluti. Insomma c’è ancora più di un mese di attesa per poter scoprire ufficialmente i nuovi dispositivi. E da qui ad allora, non abbiamo dubbi, arriveranno copiose indicazioni su altre caratteristiche tecniche dei nuovi smarpthone.