Samsung lancia Galaxy S20 FE 2022. E non è un Pesce d’Aprile

Non è un Pesce d’Aprile (visto che ha fatto la sua prima apparizione proprio nella giornata mondiale dedicata agli scheri), ma è senza dubbio una sorpresa inaspettata: Samsung ha lanciato quasi in silenzio il modello “Galaxy S20 FE 2022“. Per il momento l’apparizione del nuovo smartphone riguarda solamente la Corea, dove il dispositivo è stato inserito nelle pagine degli operatori KT e LG Uplus.



Il nuovo modello sembra praticamente identico al primo Galaxy S20 FE 5G tranne per il fatto che l’auricolare AKG è stato rimosso dalla confezione e il prezzo è stato ridotto di 200.000 won. Il listino è stato fissato a 700.000 won (circa 525 euro), anche se la maggior parte degli acquirenti approfitterà delle versioni sovvenzionate dall’operatore.



Il nuovo modello riconoscibile dal codice SM-G781NK22 ed è disponibile solo nelle colorazioni Cloud White, Cloud Lavender e Cloud Navy.

Ultima stranezza, KT offre un auricolare AKG gratuito per coloro che acquisteranno il dispositivo prima della fine di aprile, che di fatto rende questo modello un Galaxy S20 FE 5G originale scontato.

Al momento non c’è traccia della versione 2022 del Galaxy S20 FE 5G in altri Paesi. Non resta che attendere un comunicato chiarificatore di Samsung.